Los usuarios del Parque Europa se quejan del «mal uso» que se da al equipamiento

Jueves, 5 septiembre 2019

La caída de una canasta sobre un niño de once años la tarde de ayer en el Parque Europa ha llamado la atención de muchos de los usuarios habituales de la zona, que cuenta con más canastas de minibasket así como con otros equipamientos deportivos. «El problema es el mal uso que se le da a las canastas, los hay que creen que es la NBA y no. Están pensadas para niños y a veces ellos no pueden jugar porque hay adultos», destaca María José Robles, madre de un joven que utiliza el espacio.

Como ella, ayer eran varios los que destacaban que «se debe vigilar que sea le de el uso adecuado a las instalaciones para no lamentar accidentes como el de ayer», puntualizaba Francisco Pérez. Y es que la canasta ayer se veía abajo después de que el hermano del pequeño, de quince años, se colgara del aro. Esto pudo provocar que el poste de la canasta rompiera y se viniera abajo. «Por suerte no rompió el mástil del todo porque podía haber sido ser peor. Quizá sabiendo que se le da este uso incorrecto, el Ayuntamiento debería revisar las canastas por si pudiera pasar con otra», decía otro de los presentes. El pequeño, que presentaba heridas en una pierna, fue atendido en el lugar de los hechos por los sanitarios y después fue trasladado al hospital, aunque su estado no parece revestir gravedad.