«No vamos a parar nada que estuviera iniciado anteriormente» Iván José López, concejal de Obras y Medio Ambiente. / OMAR ANTUÑA «La ciudadanía tiene que ser capaz de ver que gobernando la izquierda se defienden los intereses de Castrillón» Iván José López Concejal de Obras de Castrillón SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Lunes, 12 agosto 2019, 01:02

El PSOE logró remontar las pasadas elecciones, llegando a obtener cinco concejales. Ahora forma parte del tripartito que gobierna en Castrillón. Iván José López es su portavoz y acaba de hacerse con las competencias de Obras y Medio Ambiente.

-Es una de las caras nuevas en la corporación. ¿Cómo llegó a la política?

-Llevo muchos años afiliado al partido en Avilés. A raíz de todo lo que pasó con Pedro Sánchez me ofrecieron la oportunidad de ser el portavoz de los compañeros que le ayudan en su campaña cuando le echaron. La primera asamblea que hicimos fue aquí en Castrillón. Como vivía en Coto Carcedo los compañeros me pidieron que me afiliara aquí, decidí hacerlo cuando acabara la campaña de las primarias a nivel estatal y las de aquí de Adrián Barbón. Así fue. Como participo en todo, allá donde me llaman estoy. Me ofrecieron ir en la candidatura y resulté ser elegido el quinto.

-¿Cómo fue la negociación para formar el tripartito?

-No fue sencillo. Hay que recordar que IU bajó de ocho a cinco y nosotros subimos de tres a cinco y el escenario había cambiado por completo. Nos dimos cuenta, y ahí si estuvimos de acuerdo los tres partidos, es que la sociedad en Castrillón nos había dicho que estábamos condenados a entendernos. Fuimos muy coherentes, todo el mundo tuvo que renunciar a pretensiones. La negociación dura tampoco fue porque todos teníamos claro por donde pasaba, que el reparto de concejalías debía ser equitativo.

-Se planteó dentro del PSOE pedir la Alcaldía.

-Por nosotros queríamos la alcaldía y las mejores concejalías pero en frente teníamos a un partido con su trayectoria y que supo decir aquí estoy yo y entiendo que sea así. En todo momento entendimos que todos teníamos que ceder, no podíamos enquistarnos en algo que nos iba a condenar al fracaso y que sabíamos que en segunda vuelta gobernaría el PP.

-¿Cuál ha sido su primera impresión sobre el área de Obras y Medio Ambiente?

-Este concejo abarca todo. Tenemos playa, Aeropuerto, parte del Puerto, zona rural y urbana. Todo conlleva un mantenimiento enorme y todo tiene que ver con obras, es transversal a todas las áreas. Es complejo, son muchos trabajos y tenemos poca gente si quieres atender todo al cien por cien y a veces es imposible.

-¿En qué estado se encontró el concejo?

-Había mucho trabajo pendiente, vamos a pensar que por el parón de las elecciones. Nos encontramos temas concretos, sobre todo de limpieza de playas o de senda costera, que tenía que haber estado hecho antes de entrar nosotros. Costó ponerse a primeros de julio a limpiar en profundidad para tenerlo a punto en verano.

-Están pendientes obras en la escalera 0 de Salinas o en las pasarelas de las dunas de San Juan, ¿Qué trámites han hecho en este sentido?

-Qué se hizo antes no lo se. Ahora sí puedo decir que ya estamos en contacto con Costas para ponerlas a punto. Por otro lado, hay que cambiar el concepto, las dunas no se pueden tocar, cada día menos. Sí se van a poner con las pasarelas para ponerlas a punto. La escalera cero y unas oquedades que hay en la playa de Arnao están también sobre la mesa. Estamos esperando a que el Estado tenga dinero para hacerlo. Para este verano no dará tiempo.

-¿Se ha encontrado trabas en proyectos por parte de otras administraciones?

-Está pasando con el túnel de Arnao. La semana que viene tenemos una reunión con Patrimonio porque nos están marcando mucho los pasos a seguir. También con el tejado del Infanta Leonor. Nosotros queremos que se repare ya, desde el Ayuntamiento tenemos la obligación de mantenimiento pero la obra estructural no nos corresponde. Esperamos poder acelerarlo y que se repare lo más rápido posible para que las obras de mantenimiento que hacemos sirvan para algo.

-¿Que el PSOE esté en el equipo de gobierno acercará posiciones con el Principado?

-Nosotros tenemos contacto diario y pleno. Ahora la relación va a ser buena, eso lo tengo claro, no se cómo era antes.

-¿Qué proyectos considera prioritarios?

-Hay varios y están fijados en el programa conjunto. Por ejemplo acondicionar el antiguo camping, un aparcamiento para camiones, rehabilitación de las Escuelas del Ave María o la peatonalización de varias calles, entre muchos otros.

-Han sido críticos con el proyecto para la senda de Coto Carcedo. ¿Va a cambiar algo en este mandato?

-No vamos a parar nada que estuviera iniciado anteriormente. Es uno de los compromisos adquiridos con el resto de partidos. Seguimos diciendo y manteniendo que lo mejor para Coto Carcedo sería un acceso rodado pero ahora ya está esto otro hecho y tiraremos para adelante con ello porque si no serán los vecinos de Coto Carcedo los que nos tiren de las orejas. Apoyaremos todo lo que estaba anteriormente iniciado.

-¿Intentarán llegar a acuerdos en aquellas iniciativas que no están en el acuerdo programático?

-Tengo algo muy claro y creo que todos piensan como yo, como no seamos capaces los tres partidos que estamos en el gobierno de ponernos de acuerdo en las cosas importantes estamos condenados al fracaso, no volvemos a gobernar. Tenemos claro que estos cuatro años tiene que haber mucho diálogo y lealtad, no queda otra.

-El PSOE le asignó como portavoz en lugar de a Javier González.

-Desde el partido se entendió que el que antes era portavoz ahora es teniente alcalde y entendieron que el reparto de responsabilidades era en beneficio de todos y decidieron ponerme de portavoz tras votar en ejecutiva. Lo afronto con ilusión, es algo nuevo para mí y me encantan estos retos.

-¿Tiene miedo a que surjan voces discordantes con el gobierno dentro de los propios socialistas?

-Espero que salgan críticos. Un partido que apruebe las cosas por unanimidad créetelo la mitad. Como no va a ver voces críticas dentro de un partido si las hay en cualquier comunidad de vecinos, más en un partido con cien afiliados. Eso enriquece, yo no quiero que me pasen la mano en todas las decisiones que tomemos. Quiero que si alguien no está de acuerdo me lo diga y me lo argumente. Yo podré explicar mi posición o bien cambiarla porque nadie está en posesión de la verdad absoluta. El día que no haya voces discordantes cogeré la maleta y me iré porque otras veces soy yo la voz crítica.

-¿Qué espera de estos cuatro años de mandato?

-Cumplir el programa que llevamos, que la ciudadanía sea capaz de ver que gobernando la izquierda se defendieron los intereses de Castrillón y que el dinero que se paga en impuestos repercute en ellos. También que viendo todo esto dentro de cuatros años vuelvan a confiar en la izquierda.