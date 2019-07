«Si vamos a poner en marcha un nuevo Plan General tiene que ser participativo» Laureano Rivas, concejal de Urbanismo. / MARIETA «La confianza es básica, y aún en los puntos que no están en el programa vamos a intentar que no haya discrepancias entre los partidos de gobierno» Laureano López Rivas Concejal de Urbanismo por Izquierda Unida SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 25 julio 2019, 00:11

Izquierda Unida repite en el equipo de gobierno de Castrillón, acompañada este mandato de PSOE y Podemos. Su número dos, Laureano López Rivas, llega nuevo este año a la corporación, aunque no lo es tanto. Fue concejal en las legislaturas del 91 al 95 y del 95 al 98, aunque en ninguna de las dos ostentó cargo alguno. Ahora regresa a la primera línea política.

-¿Que le ha hecho volver a la política?

-Para ser sincero comprenderás que con 70 años meterse en esto te cambia la vida. Me veían como la persona más adecuada para ir de numero dos, pero yo no sabía si lo era o no lo era. El caso es que a mí me costó muchísimo decidirme porque lo lógico, que es lo que hace la mayoría, es dedicarse a cosas personales. Meterse en una actividad de este tipo no te mejora la calidad de vida. Lo haces por coherencia con la organización que te dice que eres la persona más adecuada. Pensándolo mucho y después de hablarlo muchas veces, terminé por aceptar.

-Vuelve con varios cargos, entre ellos edil de Urbanismo.

-Fíjate, portavoz por un lado, y por otro asumo un área que para mi es totalmente desconocida. Las otras veces que estuve no tuve competencia ninguna. Ahora estoy en una concejalía de las grandes, de las que da trabajo de verdad. Es muy técnica, pero tiene mucho que ver con muchos aspectos, no hay que verlo solo como una cuestión de licencias o el plan general de urbanismo, quiero decir, tiene muchas connotaciones y es compleja. Y aparte de toda esa complejidad para mi es desconocida, por lo tanto tengo que volver a estudiar. Me supone mucho trabajo y un aprendizaje nuevo de algo que yo desconozco, pero que no me pone miedo, he tenido responsabilidades mayores.

-Uno de los grandes proyectos que le tocará liderar es el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. ¿Se podrá poner en marcha este mandato?

-Ahora hay muchas prioridades. Tienen que sacarse en esta legislatura muchísimos temas urbanísticos que han quedado aparcados durante mucho tiempo, y ahora que hay una mayoría de gobierno probablemente puedan salir con mucha más facilidad. El Plan General conlleva mucho trabajo y, desde luego, si lo vamos a poner en marcha tiene que ser desde una manera participativa, en la que los vecinos tengan mucho que decir. La relación del urbanismo con la calidad de vida es total.

-¿En esa relación entra la peatonalización de algunas calles?

-En el programa acordado se han añadido proyectos de peatonalización en dos zonas, aunque yo creo que habría que estudiar algunas más. Va a haber propuestas en ese sentido, se pusieron dos porque hay que ser prudentes, pero me parece un tema interesante para trabajar en este mandato.

-Otro de los documentos en lo s que tendrá que trabajar es el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana.

-Es un área que llevamos compartida con Angélica González y que habrá que estudiar. Hay que hacerlo por que lleva mucho tiempo sin ser modificado. Si se hace, todas las fuerzas políticas deben estar de acuerdo, o como mínimo la mayoría. Además, hay que intentar que sea lo mas colaborativo posible, que haya un proceso de relación con la gente, sobre todo las asociaciones. Es importantísimo hacerlo bien.

-En Castrillón el grupo de participación infantil es referente, ¿cree que pueden ser ejemplo para mejorar la participación del tejido asociativo?

-Lo son porque alguien ha tirado del carro y ha incentivado a los jóvenes para que estén ahí. Hay dos factores, uno que haya gente organizada que de verdad quiera participar e implicarse, y otra que a nivel organizativo se estimule la participación. También hay que demostrarles que lo que proponen de alguna manera se tiene en cuenta. Eso se puede llegar a hacer en unos presupuestos participativos, que están en el programa. Sería una forma más de que la gente viera que se les hace caso y que se traduce en gasto económico.

-Ya tiene experiencia, ¿cómo cree que discurrirá el mandato?

-Hay que intentar que en esta primera parte del mandato conseguir el máximo consenso para desarrollar aquellos proyectos en los que todos estamos de acuerdo. Yo iría siempre a las cosas que nos únen y dejaría en segundo lugar lo que nos enfrenta. Sabemos que ahora mismo el IBI va a ser un caballo de batalla, se va a ver, pero yo soy partidario de caminar juntos porque es más efectivo y útil para la ciudadanía, que lo percibe mejor. Lo voy a intentar, porque yo a salidas de patas de banco no voy a entrar, sobre todo en cosas generales que nada tienen que ver con el concejo.

-¿Está preparado para el debate sobre el suelo industrial?

-Va en el programa pero hay que ver cómo desarrollarlo. La cuestión es que hay que analizar muy bien cómo se gestiona porque todo el mundo apunta a un entorno determinado. También hay que estudiar en qué momento se hace porque teorizar que tenemos un aeropuerto y solo por eso es fenomenal está bien, pero cerca de aquí tienes polígonos que están vacíos. Hay que pensárselo bien.

-Toma el relevo de José Luis Garrido, ¿también cree que los plenos bajarán su intensidad este mandato?

-Lo he hablado con todos los grupos y creo que hay que hacer las cosas bien. Claro que hay que confrontar opiniones y argumentos pero no repetir veinte veces las mismas cosas. Sí sentar posición para que la población vea que defiende cada uno y por qué lo hace. Ya avanzo que los plenos no van a ser muy largos, lo pronostico. Eso sí, no creo que sea cuestión de regular nada, es solo sentido común. Hay que concretar en el menor tiempo posible, sobre todo para que los ciudadanos lo entiendan y perciban las diferentes posturas para solucionar los problemas del concejo.

-Forma parte de un gobierno tripartito, ¿la confianza es el ingrediente clave?

-La confianza es básica. Se ha cerrado un programa de gobierno, y en lo que no está ahí se pueden mantener opiniones diferentes, pero incluso en esos puntos vamos a intentar que no hay discrepancias importantes entre los partidos. Tiene que haber unidad en la defensa de las posturas y una confianza total entre unos y otros. No creo que vaya a haber ningún problema.