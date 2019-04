Vecinos de Candás reclaman información sobre el tipo de contaminantes del puerto El colectivo ciudadano defiende su derecho a conocer el origen de los materiales que afectan al sedimento del muelle P.G.-PUMARINO CANDÁS. Martes, 2 abril 2019, 00:28

La asociación vecinal de Candás reclama informes sobre el tipo de contaminantes que afecta la arena de puerto. Esta reclamación se hace tras las declaraciones realizadas la pasada semana por el director general de Infraestructuras José María Pertierra. En las mismas, manifestó que los dragados en la dársena del muelle plantean ahora un problema de contaminación, lo que generará inconvenientes para realizarlos este año como en otros puertos de la región.

Estas graves informaciones generaron una inmediata reacción en los colectivos ciudadanos. Desde al entidad vecinal se exigen informes al respecto por parte de las administraciones competentes en la materia. Según su portavoz, Luis Fernández, «el director general no confirma el tipo contaminantes de la arena del fondo del muelle, pendiente de análisis, pero sí asegura que no se trata de vertidos de aguas residuales. Algo que desde nuestro punto de vista es difícil de creer». Y añadió que «posiblemente no sea el mercurio el contaminante principal, lo cual nos preocupa doblemente porque podría haber otras fuentes infectantes. De lo que tenemos constancia es de la existencia de vertidos de aguas residuales a la dársena. Una situación inadmisible cuando se dispone de una conexión a la red», dijo.