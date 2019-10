Vecinos de Luanco alertan de robos en viviendas y negocios de madrugada El bar La Playa, uno de los afectados. / P. G.-P. La Guardia Civil recibió dos denuncias de propietarios de casas, de las que se llevaron joyas y electrodomésticos P. G.-P. LUANCO. Viernes, 11 octubre 2019, 01:34

Los vecinos de Luanco no se sienten muy seguros después de haberse registrado varios robos en viviendas y comercios. La alarma vecinal se despertó el pasado sábado y desde entonces se han contabilizado cinco delitos, todos ellos cometidos durante la madrugada. La Guardia Civil tiene constancia de dos robos acontecidos el fin de semana en el barrio de La Cuesta. En este caso fueron dos casas, a las que los cacos accedieron aprovechando la ausencia de sus propietarios. En una de ellas sustrajeron joyas y en la otra, la misma noche, aparatos electrónicos. Según explican desde la Benemérita, el 'modus operandi' fue idéntico en las dos viviendas: accedieron saltando la valla y luego entraron por las planta baja. Los autores de estos delitos, en busca de un mayor botín, revolvieron todas las estancias, según explican algunos de los afectados, que no dudaron en denunciarlo ante la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las investigaciones.

Después de las vacaciones de verano parece ser la época preferida para los ladrones para llevar a cabo sus robos, ya que son muchas las viviendas de barrios residenciales que se encuentran vacías. Los otros tres intentos de robo se produjeron la pasada madrugada. En esta ocasión el objetivo fue el bar La Playa, un garaje situado en la calle de Ramón Pérez de Ayala y una céntrica frutería. No obstante la Guardia Civil aún no ha recibido denuncias al respecto. Una empleada del bar de la playa, comentó a este periódico que los ladrones accedieron al local de madrugada por la puerta del almacén, donde solo causaron daños materiales, «porque no había nada que llevarse». En este establecimiento de hostelería es ya la segunda ocasión en la que se produce un intento de robo «de la misma manera, entrando por el almacén y con el mismo resultado», añadió.