Los vecinos volverán a movilizarse si siguen los vertidos de la fábrica de lácteos Un grupo de afectados, durante la protesta. / PALOMA UCHA Sábado, 9 febrero 2019, 00:35

Cerca de un centenar de vecinos se concentraron ayer frente a la fábrica Derivados Lácteos, ubicada en la calle José Ballina Fernández, para protestar por lo que consideran una situación insostenible. Los malos olores, vertidos e incluso los ruidos que salen de la empresa les complican el día a día. No solo eso sino que algunos han tenido y tienen problemas de salud por esta problemática. «Dependiendo de la zona donde vivas se lleva peor. En 2017 ya habíamos alertado de los ruidos que salían de las instalaciones al comienzo de actividad de la fábrica, pero hace dos meses que pusimos el acento en los vertidos y vapores que salen», indica Fernando Díaz, uno de los vecinos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Villaviciosa ya abrió un expediente y hay varias inspecciones en marcha, además de estar en contacto con los propios vecinos. En este sentido, les ha comunicado que está previsto que la próxima semana un técnico del Servicio de Control Ambiental acudirá a la zona para realizar una inspección.

Los afectados por esta situación ven un avance, pero su preocupación no cesa. Quieren «soluciones» para continuar con sus vidas con total normalidad. Por todo esto y hasta que no se zanje la problemática, no descartan llevar a cabo nuevas movilizaciones como la de la tarde de ayer, a la que acudieron representantes de Somos en el Ayuntamiento maliayo. «Seguiremos con ello», subrayaba Díaz.

La Coordinadora Ecologista de Asturias se suman a la iniciativa y afirma que no le consta que las instalaciones cuenten con depuradora». Residentes en la zona se han quejado de los fuertes olores que desde hace meses se desprenden, presuntamente, de la actividad. Aseguran, además, que «tanto los vehículos como la ropa aparecen manchados con partículas blancas, supuestamente, procedentes del proceso de leche en polvo que se realiza en la empresa».