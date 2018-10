Vega responde a Felgueres que «el contrato de la limpieza de Villaviciosa lo diseñó el PP»

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, respondió ayer a las críticas del PP sobre la falta de personal en el servicio de limpieza y le recordó al portavoz popular, José Manuel Felgueres, que el contrato con la empresa encargada del servicio de la limpieza viaria fue diseñado en su día por el PP.

«Las condiciones de personal y medios las pusieron ellos, pero ahora resulta que no les vale. José Manuel Felgueres piensa que puede seguir engañando y manipulando a los vecinos», lamentó ayer el primer edil maliayo. Vega reconoció que es necesario mejorar el servicio de limpieza y reforzarlo con más personal pero, añadió que «eso lo debería haber pensando en 2014 el PP cuando elaboró los pliegos». Recordó, además, que «durante el tiempo que ellos estuvieron en el equipo de gobierno no iniciaron ningún expediente de reclamación o rescisión de contrato frente a la empresa» por considerar que no cumplían con lo estipulado en el convenio.

El alcalde volverá a convocar una comisión de seguimiento sobre el contrato del servicio de limpieza.