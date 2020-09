Veinticinco establecimientos lucharán por cocinar la Mejor Fabada del Mundo La cocinera María Teresa Mira, del restaurante La Sauceda, ganadora de la última edición de La Mejor Fabada. / A. G.-O. La final se disputará el próximo martes en Villaviciosa, después de haber sido suspendida en marzo al decretarse el estado de alarma A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Martes, 8 septiembre 2020, 07:22

El concurso de La Mejor Fabada del Mundo tendrá finalmente un ganador, en la que es sin duda la edición más larga de toda su historia. Después de que tuviera que aplazarse en marzo tras decretarse el estado de alarma tan solo tres días antes de la fecha señalada, ahora será posible su celebración cumpliendo con todas las normas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias. El evento se disputará el próximo martes, día 19, en el restaurante Casa Cortina, en Villaviciosa, con 25 participantes.

La principal novedad de esta edición, la décima, es el premio a la fabada de menú, que no se valoraba en años anteriores. «Ha sido la edición más igualada y más dura de todas, con un nivel de fabadas altísimo», destacó uno de los jurados de la fase previa. Su puntuación se sumará, por primera vez, a la del jurado de la final, presidido por Pedro Morán (Casa Gerardo) y compuesto por el presentador de informativos, Pepe Ribagorda; Luis Alberto Martínez (Casa Fermín); José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu) y los expertos gastronómicos Juan Antonio Duyos, Gregorio García, David Fernández-Prada y Víctor Berdasco.

Durante la final, según explican desde la organización, se seguirán todos los protocolos necesarios sanitarios y se tomarán medidas adicionales para evitar el contacto entre los participantes. Se tomará la temperatura a la llegada; habrá gel hidroalcohólico; no podrán entrar en cocina más de dos personas de cada restaurante. Lo harán por una puerta de entrada y la salida la realizarán por otra distinta para no coincidir con el siguiente participante; la entrega de premios será, si el tiempo lo permite, al aire libre y no habrá público.