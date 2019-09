Vigilancia y seguridad 24 horas al día La Policía Local cuenta con un centro de vigilancia en la comisaría desde el que se revisan todas las imágenes grabadas. / MARIETA La Policía Local de Corvera graba las 'zonas calientes' de los principales núcleos urbanosGracias a las imágenes se han esclarecido accidentes de tráfico, actos vandálicos y se ha pillado a ladrones SHEYLA GONZÁLEZ LAS VEGAS. Domingo, 22 septiembre 2019, 01:22

Veinticuatro cámaras de seguridad ciudadana vigilan los principales núcleos urbanos de Corvera desde el año pasado. Dispositivos que se han convertido en el aliado perfecto de la Policía Local pero también de los vecinos del concejo que han recurrido a ellas para esclarecer delitos o bien para aportarlas como pruebas ante denuncias tramitadas.

Siempre al amparo de la Ley de Protección de Datos, estos dispositivos graban las veinticuatro horas del día todo lo que sucede en su campo de visión. Están colocadas en lo que los cuerpos de seguridad definen como 'zonas calientes', es decir, espacios considerados estratégicos, bien por ser instalaciones públicas (parques, pistas deportivas...), porque abarcan las entradas y salidas del concejo o están ubicadas en zonas comerciales. «Desde el primer momento tuvimos claro que eran un apoyo, muy grande, a la labor de las patrullas aunque hay que dejar claro que lo mejor es tener agentes en las calles. Esto siempre es un complemento», indicó Antonio Durán, jefe de la Policía Local de Corvera.

Desde que se instalaron han ayudado a desentrañar denuncias y casos, tanto a nivel local como supramunicipal. «Cuando hay un hecho delictivo y media denuncia se nos solicita desde la Guardia Civil las imágenes y nosotros se las mandamos», explica Durán. Es por eso que en esta colaboración entre agentes de los dos cuerpos las cámaras han tenido mucho que decir estos meses. «Son sistemas inteligentes detectan el movimiento y podemos acotar la búsqueda por horas y lugares, eso nos permite hacer un rastreo por varias zonas en el mismo momento», comenta el jefe de la Policía. Esto ha ayudado a dar caza a ladrones que huían del lugar en coches robados o bien detectar daños en vehículos o propiedades municipales que tuvieran lugar por la noche. Además, otras de sus ubicaciones han permitido el seguimiento de casos regionales de hechos delictivos como la operación llevada a cabo recientemente en Llaranes.

«El proceder siempre es el mismo, tiene que hacer denuncia. Bien voluntaria de un ciudadano o bien ante el cuartel de la Guardia Civil. Si no, nosotros no hacemos uso de ellas», explica. Esto quiere decir que si un ciudadano detecta daños en su coche y denuncia puede utilizar como prueba las imágenes. Estas se borran a los treinta días, salvo que sean importantes ante un delito que se guardan por si pudiera requerirlas un juzgado.

Vandalismo y tráfico

Las cámaras han pillado 'in fraganti' a varios jóvenes causando daños en el mobiliario municipal o bien en los parques infantiles. Gracias a ellas se les ha podido identificar y cursar la pertinente sanción. «Ahora que saben que hay cámaras el vandalismo se ha reducido, nunca lo vas a evitar del todo pero, sí disuadirlos», indicó Durán.

También han servido para esclarecer accidentes de tráfico o atropellos. «No están para vigilar el tráfico, los ciudadanos tienen que tener claro que son de seguridad ciudadana, pero si se da un accidente y no hay acuerdo entre las partes y se pone denuncia podemos recurrir a ellas. Además, las ponemos a disposición de compañías de seguros o del juzgado si el accidente acabara en esa vía», destaca Durán.

Hasta el momento ya se han resuelto tres denuncias como apoyo de estas cámaras. «Te permiten ver si los semáforos están en verde o rojo, que puede ser decisivo en algunos casos», matiza el jefe de la Policía Local.

Ampliación de la red en 2020

El Ayuntamiento de Corvera ya está estudiando la ampliación de la red el próximo año. «La Policía Local y la Guardia Civil son quienes nos dan el listado de lugares que ellos creen interesantes para colocar las cámaras y en base al dinero que tenemos establecemos prioridades», explicó el concejal de Seguridad, Luis Martínez.

Los agentes también están contentos con el resultado y el apoyo que les dan las cámaras y se suman a la petición ciudadana de ampliación. «Muchas veces nos vienen vecinos a pedir que pongamos en su calle, eso no es viable pero si estamos mirando ya más ubicaciones», indicó Durán. Tanto el jefe de la Policía Local como el concejal de Seguridad dejaron claro que también en este caso «la colaboración ciudadana es vital. A veces con el apoyo de las cámaras y datos que nos den los vecinos podemos llegar a loso autores de un acto vandálico por ejemplo», explicaron.

De manera paralela, se ha iniciado el proceso de renovación de la Policía Local, a la que se incorporarán nueve agentes este año y un décimo el año que viene. «Al principio había reticencias por miedo a que fuéramos a reducir plantilla pero se ha visto que no es así. Para nosotros son prioridad las patrullas, esto es solo un plus para ellos. No van a evitar los robos pero son un elemento disuasorio que está dando buenos resultados», recalcó Luis Martínez.