Villaviciosa aprueba sus cuentas con mayor gasto social, casi tres millones

El equipo de gobierno, socialista, de Villaviciosa aprobó los presupuestos para este año en medio de las criticas de parte de la oposición por la falta de negociación previa. «Creemos que la mayoría absoluta se les está subiendo a la cabeza», afirmó el portavoz del Podemos, José Fernando Díaz, quien aseguró que «en estos dos años de mayoría absoluta el PSOE viene dejando claro que los acuerdos anteriores no tienen ningún valor». El alcalde, Alejandro Vega, negó la mayor. Aseguró que ya a finales de año se informó de que estaban trabajando en el borrador. «Siempre estamos disponibles», insistió.

También en el Partido Popular lamentaron que no se tuviese en cuenta ninguna de sus propuestas. «Pedimos que se destinaran 30.000 euros para reforzar el transporte de la zona rural y otros 20.000 para eliminar barreras arquitectónicas, así como que se mantuviesen partidas de años anteriores. No se aceptó nada», criticó Andrés Buznego. Por su parte, la edil de Ciudadanos, Sofía Llorián, que votó a favor de las cuentas, destacó la necesidad de implementar partidas para publicidad turística, lucha contra la avispa asiática y mejorar la seguridad ciudadana. Propuestas que el regidor no descartó que se puedan poner en marcha con futuras modificaciones.

A pesar de tratarse de un presupuesto «de mínimos» -las grandes inversiones se harán con cargo al remanente-, las cuentas recogen por quinto año consecutivo un incremento en el gasto social; ascenderá a 2,8 millones, la mayor cifra de su historia. La residencia Nuestra Señora del Portal centra, una vez más, el presupuesto de Servicios Sociales, con una partida de 1.289.242 euros. En esta materia, cabe destacar los 75.000 euros para Centro Rural de Apoyo Diurno de Personas Mayores en Venta Les Ranes, que se prevé abra sus puestas a lo largo de este ejercicio.

Como novedad, se incluye una partida para una nueva línea de atención ciudadana por 4.500 euros, otra para la esterilizacion y salubridad en colonias de gatos (2.000) y una de acciones relacionadas con el coronavirus, 10.000.