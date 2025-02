Villaviciosa apurará las fechas por si puede ofertar algún acto presencial en Semana Santa

E. C.

A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Lunes, 22 de febrero 2021, 00:51 | Actualizado 07:43h. Comenta Compartir

Tonos rojos y negros que conforman la imagen de Jesucristo crucificado sobre un fondo en colores más claros. Es el cartel que el artista Mino Cerezo Barredo ha diseñado para la Semana Santa de Villaviciosa, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Una propuesta vanguardista que no deja indiferente al romper con el estilo más tradicional de años anteriores. «Quizás choque un poco, pero hay que ir cambiando y adaptándose a los tiempos», defiende el mayordomo de la Cofradía de Jesús Nazareno, Nicolás Rodríguez.

La reelección de Cerezo como autor del cartel -ya diseñó el de 2019- refuerza los lazos creados hace unos años entre el pintor y la Cofradía. En su anterior propuesta, el artista apostó por tonos mucho más claros, blancos y morados, y se centró en la Cruz de Jesús. Ese mismo año, además, las tablillas del Vía Crucis lucieron recreaciones de pinturas que había realizado para la iglesia de Saposoa (Perú) en 2004.

Pero el aporte de Cerezo a la Semana Santa de Villaviciosa no queda aquí. La Cofradía tiene pendiente inaugurar un mural que el maliayo pintó hace unos meses para el Museo de la Semana Santa.

Nacido en Villaviciosa hace 88 años, Cerezo es un misionero y sacerdote claretiano, popularmente conocido en América Latina por las centenares de obras que realizó para iglesias y catedrales, que se convirtieron en referentes de la teología de la liberación. Pero a pesar de esta importante trayectoria no fue hasta hace tres años cuando su nombre si dio a conocer en Villaviciosa, gracias a la Asociación Amigos del Paisaje Cubera. Comenzando entonces una estrecha relación con la Cofradía maliaya.

«Hacer algo más»

La entidad está a la espera de ver cómo evoluciona la crisis sanitaria para dar a conocer la programación de la Semana Santa de este año. Saben que las procesiones deberán esperar, al menos, un año más, pero están trabajando para que los maliayos puedan vivir con el mismo sentimiento estas fechas, aunque de una forma totalmente diferente. La celebración maliaya es de las más populares de la región. «Haremos algo por las redes sociales, aunque no tenemos nada cerrado todavía. El escenario cambia completamente de un día a otro, así que esperaremos todavía unas semanas para tomar una decisión definitiva», explica. La principal incógnita está en si podrán realizar actos presenciales, cumpliendo todas las normativas sanitarias.

El año pasado, la Cofradía optó por hacer un recorrido en sus redes sociales de Semanas Santas anteriores con el fin de mantener el ambiente de una celebración tan esperada. «La cancelación nos pilló desprevenidos y no teníamos nada listo. Este año queremos hacer algo más, pero no sabremos el qué hasta no conocer las posibilidades reales», insiste Rodríguez.