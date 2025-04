Villaviciosa deberá aprobar un nuevo Plan Financiero

A. G.- O. VILLAVICIOSA. Sábado, 27 de junio 2020, 00:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villaviciosa deberá aprobar un nuevo Plan Económico Financiero al haber incumplido la estabilidad presupuestaria en 2019. Esto supone poner en marcha medidas de reducción de gasto y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. El año pasado, el equipo de gobierno ya se vio obligado a retrasar la ejecución de cuatro actuaciones. La medida supuso entonces un ahorro para las arcas municipales de 360.000 euros y afectó a la pista polideportiva de La Barquerina, la reforma y mejora del parque infantil de La Ballina, el plan de mejoras en el casco histórico y las obras en la antigua escuela de Agricultura.

A pesar de esta situación, el Ayuntamiento cerró el ejercicio pasado con un remanente de 6.467.599,36 euros. Esta magnitud se ha reducido de manera considerable frente al ejercicio anterior. Este dinero les permitiría «la financiación del expediente de modificación presupuestaria para cubrir gastos del ejercicio 2020». Una medida que, de momento, no podrían llevar a cabo debido a la ley de Estabilidad Presupuestaria y el techo de gasto. Además, a lo largo del 2017, el gobierno local procedió a la devolución de la totalidad de las operaciones de endeudamiento vigentes y en los dos últimos años no se concertó ninguna operación financiera más, por tanto el Consistorio maliayés no cuenta actualmente con ninguna deuda.