Villaviciosa deberá comprobar el estado de la red de aguas por pérdidas en el depósito A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Jueves, 3 octubre 2019, 00:24

El Ayuntamiento de Villaviciosa revisará el estado de la red de aguas tras haber comprobado que el depósito municipal lleva un mes con fugas. El alcalde, Alejandro Vega, anunció ayer en el Pleno la solicitud de una reunión urgente con la Confederación Hidrográfica y la empresa Aqualia para analizar el estado de las infraestructuras y las medidas a llevar a cabo. «Si eso ocurre en la principal infraestructura, deberemos comprobar la situación del resto de la red», explicó el regido. La voz de alarma la dio hace un mes el delegado territorial de Fuentes e inmediatamente se solicitaron los informes correspondientes, que aún se están elaborando.

El Pleno aprobó en la sesión de ayer, con los votos favorables de los ediles del PSOE, la aplicación del Plan Económico-Financiero 2019-2020, tras un tenso debate en el que los portavoces de la oposición recriminaron al alcalde la decisión de subir impuestos y tasas. «Creemos que no es necesario. El problema no es la subida de impuestos, sino que no se ha disminuido el gasto», explicaron. La medida fue defendida por Vega, que insistió en que ya se había informado al Pleno en mayo de la necesidad de su aprobación. Solo el incremento del IBI permitirá a las arcas municipales ingresar 57.000 euros más.