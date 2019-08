Villaviciosa, incapaz de frenar la llegada masiva de ocle a Merón y playa España Un tractor saca ocle de playa España. / E. C. El Ayuntamiento trabaja sin descanso para limpiar ambos arenales, que al día siguiente vuelven a presentar la misma imagen en sus orillas ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Sábado, 10 agosto 2019, 01:23

La llegada masiva de ocle a la costa asturiana está desbordando los arenales de playa España y Merón, en Villaviciosa. El Ayuntamiento lleva las últimas semanas sacando algas sin descanso, pero el esfuerzo parece ser insuficiente. Las condiciones naturales de ambos espacios propician, como explicaron desde el equipo de gobierno, la llegada de este tipo de algas. Una situación de emergencia que ha desbordado al Consistorio, que trabaja para intentar ofrecer a los bañistas un espacio limpio donde disfrutar de las buenas temperaturas de las últimas semanas.

Los trabajos en playa España arrancaron ya hace unas semanas con la extracción de más de 200 toneladas. El jueves, los operarios consiguieron quitar todo el material depositado en la orilla, pero la marea volvió a arrastrar el ocle por la noche, volviendo a dejar ayer una imagen muy parecida a la de días anteriores. «Es un fenómeno natural por las condiciones de las playas. Además otros años los recolectores están deseando hacerse con el ocle pero éste, a pesar de tener permiso, no lo quieren», explican.

En Merón la situación no es mucho mejor, el Ayuntamiento tenía previsto comenzar la retirada de las algas el primer domingo de agosto, pero después de haber sacado la jornada anterior más de ocho camiones de Quintes sin resultado aparente se decidió suspender momentáneamente la retirada. Finalmente, los tractores hicieron ayer ya acto de presencia en el arenal para, por lo menos, intentar aliviar la situación, puesto que dejarlas podría ser perjudicial para los usuarios cuando comiencen a descomponerse.

«Esto es extraordinario»

Estos trabajos están suponiendo un coste extra para el Ayuntamiento, que por segundo año consecutivo ha tenido que hacerse cargo de la contratación de la limpieza de los arenales al dejar Cogersa de realizar este servicio. «Aún no está cuantificado el coste porque no se sabe ni el material que entra cada día ni el tiempo de horas que llevará poder extraerlo. Después tendrá que limpiar la empresa que tiene contratada la limpieza de playas porque esto es extraordinario y fuera de contrato. No está incluido un caso así. Pasa como en otros municipios aunque en nuestro caso es donde más cantidad se acumula», explican desde el gobierno local.

La Demarcación de Costas ha decidido actuar ante tal desbordamiento adelantando el permiso para la extracción del ocle. Tan solo los vehículos autorizados podrán circular por los arenales, entre las 20.30 horas y las 9.30 de la mañana con el fin de molestar lo mínimo posible a los usuarios. Aún así, desde el Ayuntamiento de Villaviciosa han propuesto una actuación conjunta entre Tragsa y Cogersa, ya que están especializados en estas limpiezas y cuentan con maquinaria.