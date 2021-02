Vivir en Peón, un sueño convertido en pesadilla

Años de lucha, quejas, escritos y advertencias que caen en saco roto. Días viendo cómo el terreno avanza, cómo la carretera se va hundiendo y cómo la parcela que en su momento compraron con la mayor ilusión se ha convertido en un foco de pesadillas que empieza a afectar a su salud. Los vecinos que a la altura del punto kilométrico 22 de la carretera AS-331 a su paso por Peón están «desesperados». «El problema de la finca me trae de cabeza y no me deja dormir. Se me pasa por la cabeza no volver porque está afectando a mi salud», reconoce Ángel González, quien adquirió la parcela en 2010 para disfrutar de su jubilación

Su parcela es una de las más afectadas por los movimientos de la ladera. El terreno que en su día estaba nivelado ahora presenta una falla de más de metro y medio. Ha tenido que poner vigas de metal para intentar frenar el avance del suelo y la casa de madera donde solía ir con su mujer se ubica sobre una pieza de hormigón para no derrumbarse. Medidas que «no valen para nada». Según el estudio que ha encargado a un perito, la vivienda está inhabitable, los daños se están agravando considerablemente y volver a dejar la finca en condiciones originales supondría una inversión de 20.000 euros.

Su vecino Juanjo López vive una situación similar. «Desde 2017 llevo documentando con fotos cómo avanzan los daños. El terreno ha bajado más de metro y medio y todos los días notas que va un poco más. Yo he propuesto ceder terreno para lo que hiciese falta, pero no hacen caso», critica. Frente a su parcela pueden verse agujeros de gran profundidad. La escollera que en su día construyó el Principado ante uno de los deslizamientos ya no está a ras de carretera, como se había levantado, y sus vecinos llevan años sin disfrutar de su segunda vivienda, catalogada como inhabitable.

Luis Fernández tampoco puede llegar a la casa que tiene en la zona. El camino de acceso está cortado, además de que actualmente se está realizando en él un sondeo por parte del Principado, a fin de encontrar la solución definitiva a esta problemática. Aún así, los vecinos consideran que «hay poca colaboración por parte de las administraciones. Todos los caminos aledaños a la carretera se están viendo afectados. No puede ser que los vecinos tengan que dejar el coche y llegar andando a sus casas porque la vía de acceso está intransitable».

No solo eso. La situación, indican, está produciendo una devaluación de las fincas. «Yo tenía la mía en venta, pero nadie quiere comprar con este escenario», reconoce Fernández. Los vecinos son conscientes de que «la solución es compleja, pero si lo dejan va a ir a más».

Por su parte, el Principado ha tenido que volver a hacer sondeos en la ladera, ya que los realizados el año pasado no son suficientes por los nuevos movimientos registrados en el terreno a causa de los temporales de principio de año. Calculan que la solución definitiva tenga un coste superior al millón y medio de euros, pero mientras llega los vecinos continúan inmersos en una pesadilla que no acaba.