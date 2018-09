«Volveremos a cobrar por aparcar en el puerto de Luanco», afirma el alcalde de Gozón

Los conductores que este verano acudieron a la playa de Luanco se encontraron, por primera vez, con la obligación de pagar por estacionar en la explanada del puerto. El equipo de gobierno logró, tras dos años de intentos frustrados, sacar adelante la propuesta, que se aprobó con la abstención del PP y el voto en contra de IU-Equo. Finalizada la temporada estival, el alcalde gozoniego, Jorge Suárez, valora positivamente la experiencia. «Hubo más espacio para estacionar ya que se limitaron unas plazas concretas y no existió ningún tipo de altercado. Buscábamos liberar el tráfico y creo que es algo que hemos conseguido», asegura.

Tras un primer verano en funcionamiento, Suárez afirma que volverán a utilizar el mismo método el próximo año. «Siempre he dicho que no vamos a cobrar por un servicio que no damos, pero creo que tanto en Bañugues, donde hemos mejorado las duchas, los baños, el aparcamiento..., como en Luanco, damos un servicio que lo merece», apunta. En el caso del estacionamiento de la capital gozoniega, además, la empresa adjudicataria contrató a cinco personas del concejo. «Al final lo que menos importa es la recaudación que reciba el Ayuntamiento, que es mínima», añade.