El PP vuelve a llevar al Pleno de Carreño el debate sobre el sueldo de la alcaldesa Proponen que el salario de la regidora aumente como el del resto de funcionarios y no basándose en el Salario Mínimo Interprofesonal A. G.-O. CANDÁS. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:21

El PP de Carreño volverá a llevar al Pleno de mañana el debate sobre el sueldo de la alcaldesa socialista, Amelia Fernández. Con la aprobación de la liberación de la edil Cecilia Tascón, tras la marcha del teniente alcalde Gabriel Rodríguez, los populares consideran oportuno abordar de nuevo, y por tercera vez en la legislatura, «la vertiginosa subida» del salario de la regidora, con un aumento de 13% en los últimos tres años.

El salario de Fernández se fijó en 2015 con su llegada al gobierno municipal. En el acuerdo, alcanzado por los grupos políticos en sesión plenaria, se estableció que las retribuciones se actualizarían cada año según lo hiciese el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La aplicación de esos incrementos ha provocado, según apuntan los populares, que «en tres años, el salario de Amelia Fernández haya crecido hasta los 42.700 euros en 2018, lo que supone una subida del 13% a lo largo del último trienio -un 1% en 2016, 8% en 2017 y 4% en 2018-». En este sentido, desde el PP ya plantearon en dos ocasiones la necesidad de modificar el convenio con el fin de que el sueldo de la regidora se incremente de la misma forma que el del resto de funcionarios municipales.

Es el mismo criterio que se adoptó en su día con el propio Gabriel Rodríguez, quien dimitió recientemente por el problema con la proveedora del servicio de recogida de perros. «Ni el PSOE, ni Somos Carreño, ni IU han querido hacer lo propio con la alcaldesa con argumentos tales como que no se pueden cambiar las reglas una vez fijadas», explican los populares. En el caso de IU apuntan, además, que a la alcaldesa no le correspondería tal subida de sueldo, ya que solo sería valida para aquellas personas que cobren por debajo del SMI. Una postura que hasta el momento no se ha tenido en cuenta, aplicándose los incrementos igualmente. «Nosotros siempre hemos explicado que, si bien aprobamos el acuerdo plenario de julio de 2015 para la actualización salarial al mismo ritmo que el salario mínimo, una vez detectados unos incrementos que resultan excesivos en el ámbito de una administración y respecto de salarios correspondientes a cargos públicos, lo adecuado es la modificación del acuerdo», afirman desde el PP.

En ese sentido, han sido varios los alcaldes que, estando en la misma situación, decidieron por iniciativa propia renunciar a dicha subida.

Los populares han presentado otras dos mociones sobre la prórroga presupuestaria y la contratación menor.