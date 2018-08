El Xirinfantil y la Feria de la Cerveza abren cuatro días de fiesta por el Xiringüelu El tren pasa por encima del prau del Salcéu. / DANIEL MORA El domingo, Renfe reforzará sus servicios para llegar hasta Pravia, y doscientas personas velarán por la seguridad de los asistentes a la multitudinaria romería MARINA MARTÍN PRAVIA. Jueves, 2 agosto 2018, 00:19

Comienza la cuenta atrás para una de las fiestas más multitudinarias del verano asturiano: el Xiringüelu de Pravia. Aunque el día grande, en el que se llenará el prau del Salcéu es el domingo, desde hoy los pravianos ya tienen actividades de las que pueden disfrutar.

Hoy jueves se celebra el 'Xirinfantil', con actividades para los más pequeños, y de noche la tercera Fiesta de la Cerveza se situará en la plaza Conde Guadalhorce, mientras habrá un concierto pop-rock en el parque Sabino Moutas. El viernes a las ocho de la tarde Teté Balseiro dará el pregón de las fiestas, para inmediatamente después proceder al reparto de los bollos preñaos a los socios, acompañado de la charanga Compango. A las once de la noche comenzará la 'Verbena Xiringüelera' animada por el dj Jony Luarca, en la que se elegirá la Maja de la romería y el Caballero de honor. El sábado no habrá verbena, pero sí el tradicional 'popinazo' que seguirá a un pasacalles con la DGT de A Coruña. También se celebrará la Cena de las Peñas en los restaurantes de la villa a las diez de la noche.

Refuerzo de trenes

El domingo, oficialmente, comienza el Xiringüelu a las once y media de la mañana en el prao del Salcéu' con música de fanfarria a cargo de las charangas Compango, Menudos Notas y DGT. Será entonces cuando Pravia se llene de jóvenes (y no tan jóvenes) de todos los rincones de Asturias y alrededores dispuestos a festejar durante todo el día. Precisamente para dar facilidades a todas esas personas, Renfe reforzará sus servicios durante el domingo, en el que se pondrán en marcha un total de veintitrés trenes para acceder a Pravia y volver de allí desde Gijón y Oviedo, entre las diez de la mañana y las dos de la tarde para ir, y entre las ocho de la tarde y las once de la noche para volver. Estos trenes harán parada en los sitios habituales de la ruta, entre ellos Avilés. Los billetes ya se pueden comprar de manera anticipada.

Una vez allí, las casetas recibirán con sidra fresca y bollos preñaos a los visitantes, que suelen ser entre 30.000 y 35.000 personas. Este año, doscientos efectivos de seguridad velarán por la seguridad de la fiesta, entre Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local y seguridad privada. Lo que no habrá, distinguiéndose de otras romerías similares es 'punto violeta'. «No vamos a poner un punto lila porque aquí nunca hemos tenido ningún altercado relacionado con agresiones sexuales pero sí queremos que las asistentes estén seguras de que si algo pasara todos los agentes estarán formados para atenderlas», explica el concejal de Festejos, Alejandro del Busto.

El grupo político Ciudadanos Pravia pide, además, que se amplíe la seguridad en el 'prao' 24 horas más, una vez termine la fiesta. La propuesta de la formación naranja se basa en mantener la seguridad en la zona de las casetas, para que las peñas puedan retirar cuanto necesiten de la construcción de las mismas sin miedo a que les roben, y así aprovecharlo para otros años. Alberto Morán, portavoz de Ciudadanos Pravia, denuncia «el negocio ilegal que hay detrás de la construcción de las casetas, con la venta y alquiler de bañeras y, por supuesto, los hurtos que se producen nada más entra la noche en el prao». Por eso, proponen ampliar la seguridad y que, durante las 24 horas siguientes a que acabe la romería, solamente puedan acceder al Salcéu peñistas con permiso para retirar lo que consideren así «conseguir que el gasto no se dispare año a año y mejoren las construcciones».

Todos estos refuerzos de transporte y seguridad intentarán hacer del Xiringüelu una fiesta disfrutable por todos los asistentes que, según las previsiones del tiempo, tendrán que refrescarse del calor con sidra bien fría mientras disfrutan de la romería y las casetas.