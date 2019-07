Yasmina Triguero defiende el Longboard pero aclara que «no hubo trabas de los técnicos» La alcaldesa asegura que «si no tuvo autorización primero es porque hubo que subsanar mucha documentación que no era correcta» S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 1 agosto 2019, 00:15

«Yo quiero que el Longboard siga, pero hay que dejar claro que no se le han puesto trabas técnicas ni de ningún tipo a nivel municipal», puntualizó ayer Yasmina Triguero, alcaldesa de Castrillón, sobre las quejas de Pepe Hevia, uno de los organizadores del Salinas Longboard Festival. La alcaldesa recalcó su apoyo al evento que «para Castrillón es excepcional» pero a su vez hizo hincapié en la necesidad «de que se haga en un marco de seguridad y legalidad».

Los organizadores del Longboard dejaban en el aire la organización de la edición del próximo año y lo achacaban a las «trabas técnicas» del Ayuntamiento de Castrillón. «Desde la oficina técnica se ha puesto como prioridad el evento, teniendo una persona exclusivamente para sacar sus informes adelante. Los trabajadores tienen una normativa que cumplir», señaló Triguero.

Los organizadores se quejaban de la tardanza del Ayuntamiento a la hora de informar sobre la documentación o subsanaciones. «Si no tuvo autorización primero es porque hubo que subsanar mucha documentación que no era correcta. El informe el miércoles era desfavorable porque no cumplía con la Ley de espectáculos ni con los elementos de seguridad necesarios», explicó la alcaldesa. La alcaldesa insistió en que «no queremos que se deje de organizar, es un festival bueno para el concejo por la actividad que genera y por la repercusión económicas».

A nivel turístico también destacan la importancia del evento, «esta claro que el Longboard es muy importante para Castrillón porque a nivel de promoción turística nos posiciona como uno de los mejores destinos de surf, pero eso no implica que no se cuiden al máximo otros aspectos siempre para garantizar la seguridad y mantener los buenos niveles de organización de los últimos años», recalcó Mar González, concejala de Turismo, que añadió que «el Longboard ha hecho que el nombre de Salinas ligado al surf sea un referente y seguiremos trabajando coordinados para que lo siga siendo, pero el Ayuntamiento tiene que velar porque cada año se mejore, es bueno para Castrillón y es bueno para el festival».