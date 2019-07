Más vale prevenir

El diagnóstico de la enfermedad en el humano tiene su base fundamental en la historia clínica realizada por un médico clínico, esta es la principal herramienta de inicio en el enfoque de búsqueda de una posible patología. PUBLIRREPORTAJE Martes, 30 julio 2019, 05:01

Hay controversia científica acerca de los chequeos de salud en población general, parecen no tener valor clínico si no sabemos la prevalencia previa de enfermedad, edad, sexo, etc. Es verdad que algunas enfermedades «silenciosas» que no dan síntomas, caso de la hipertensión arterial, colesterol y/o glucosa elevados, etc. deberían chequearse con regularidad dado la posibilidad de prevención a largo plazo, pero ¿qué sabemos realmente de una analítica de sangre?

Cuándo y por qué deben realizarse o qué tipo de diagnósticos pueden detectarse con una analítica son algunas de las cuestiones sobre las que hoy hablamos con el Dr. Carlos Blanco, médico analista y director de Laboratorios Blanco, laboratorio de análisis clínicos en Gijón dedicado al examen de muestras biológicas en las áreas de Bioquímica, Hematología, Microbiología y Genética.

-Se dice que cómo medida preventiva conviene que una persona, supuestamente sana, se haga un análisis de sangre una vez al año, ¿es cierto?

-No existen protocolos definidos, por ejemplo el colesterol, una cifra de 240 mg/dL parece elevada, pero si el paciente no fuma, tiene la tensión controlada y la glucosa normal, el factor de riesgo de enfermedad cardiovascular es bajo, en caso contrario igual debería hacerse dos o tres controles de colesterol al año hasta normalizarlo por debajo de 200 mg/dL. Cada paciente es distinto, por eso la valoración previa del médico es importante.

-¿Puede ser perjudicial hacerse muchas analíticas?

-Para el enfermo solo la molestia del pinchazo pero para muchas personas es más que una molestia, es un auténtico suplicio psicológico y a veces físico dado que en algunos la extracción sanguínea es dificultosa. Parece banal, pero es una de las principales causas de rechazo por parte del paciente. Para evitarlo se necesita personal experto y un ambiente sosegado que haga el trance más ameno.

Por lo demás las cantidades necesarias de sangre son ínfimas, hoy en día es posible hacer analíticas extensas con muy poca muestra.

-Hay quién cree que con una analítica básica basta para conocer nuestro estado de salud. ¿Pero, cuál es la verdadera función de una analítica a la hora de establecer un diagnóstico?

-La verdadera función es ayudar al clínico a establecer o descartar un diagnóstico de enfermedad. Lo más importante en el laboratorio es asegurar el resultado, con esto quiero decir que si un paciente tiene 110 mg/dL de glucosa ese resultado es fiable porque lo hago en condiciones estándar, es decir que uso aparatos de medición, reactivos y controles de calidad homologables a nivel mundial. En nuestro caso usamos aparatos de medición y reactivos de Siemens, y controles externos de calidad de sociedades científicas como la Sociedad Española de Química Clínica, procediendo así seguro que mis resultados tienen más probabilidad de acercarnos a una buena fiabilidad analítica. No inventamos nada, la calidad en el laboratorio está muy bien definida durante el período formativo como residente de la Especialidad, cuesta dinero llevarla a cabo, pero debo hacerla porque es la única forma de trabajar en condiciones óptimas.