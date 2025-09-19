Masnorte, energía limpia y transparente para las empresas asturianas La comercializadora eléctrica apuesta por la sostenibilidad y contratos claros, ofreciendo electricidad 100% renovable con precios estables y un trato cercano

MASNORTE Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:59 Compartir

Con un suministro eléctrico de origen 100% renovable, Masnorte se consolida como la comercializadora eléctrica de referencia en Asturias. Su modelo ofrece contratos claros, precios estables y un trato cercano, ayudando a las empresas en sus procesos de descarbonización.

Una comercializadora con raíces en Asturias

Masnorte ha dado un paso firme para convertirse en la comercializadora de electricidad de las empresas asturianas. Con años de experiencia en proyectos de autoconsumo fotovoltaico, la compañía afronta esta etapa con la misma filosofía que siempre la ha guiado: cercanía, honestidad y un compromiso absoluto con la sostenibilidad.

Ampliar Instalaciones de Masnorte en Posada de Llanera Mario Rojas

«Nuestro propósito es sencillo: que la energía sea algo claro, comprensible y estable para nuestros clientes», explica Pablo Suárez, CEO de Masnorte. «Llevamos demasiado tiempo viendo cómo muchas pymes se sienten atrapadas en contratos con promociones que desaparecen, con condiciones que cambian de un mes para otro y permanencias excesivas. Nosotros hemos elegido el camino opuesto: condiciones transparentes y duraderas», añade Suárez.

Energía 100% renovable

Toda la energía que suministra Masnorte tiene origen renovable, lo que permite a las empresas asturianas avanzar en sus estrategias de sostenibilidad y descarbonización. «Hoy, cada vez más compañías calculan y registran su huella de carbono, y necesitan un proveedor energético que les respalde en ese proceso», comenta Suárez. «Nuestro papel es ser ese socio fiable que les garantice que la electricidad que consumen contribuye a reducir emisiones».

Un equipo experto y cercano

Detrás de Masnorte hay un equipo con experiencia contrastada en el sector energético. Rigor técnico, profesionalidad y una atención personalizada son las claves que, según la compañía, marcan la diferencia.

«Los clientes nos llaman directamente, nos conocen y saben que estamos aquí, siempre disponibles», señala Darío García. «Ese contacto directo es lo que más valoran las pymes: no tener que pasar por centralitas impersonales ni esperar respuestas durante semanas. Aquí hablamos de tú a tú con el cliente».

En la misma línea, Antonio Álvarez, refuerza la idea: «Entendemos la realidad de cada empresa. Una pyme necesita previsión y confianza, no sobresaltos en la factura. Nosotros garantizamos estabilidad y un servicio cercano, siempre dispuestos a resolver dudas o explicar cualquier detalle».

Transparencia como seña de identidad

El mercado eléctrico es complejo, pero Masnorte apuesta por la simplicidad y la confianza. Sus contratos no dependen de descuentos temporales ni de promociones que caducan. «Cuando un cliente firma con nosotros, sabe exactamente qué esperar. Sin letra pequeña, sin giros inesperados», insiste Suárez.

Una visión de futuro para Asturias

Más allá del suministro, la compañía quiere contribuir al desarrollo sostenible del tejido empresarial asturiano. «Nuestro objetivo es acompañar a las pymes en su crecimiento, ayudarlas a ser más competitivas y sostenibles», subraya Suárez. «En un mundo donde la energía es cada vez más estratégica, ofrecemos la tranquilidad de un socio cercano, serio y transparente».

Con este enfoque, Masnorte refuerza su compromiso: ser la comercializadora de referencia para todas las empresas asturianas, uniendo sostenibilidad, estabilidad y un trato humano que la distingue en el sector.