MASNORTE presenta en GENERA su modelo de comercializadora eléctrica 100% renovable La empresa asturiana acude a la gran cita del sector junto a Bexie Group para reforzar su posicionamiento como comercializadora independiente

En MASNORTE estos días se respira ilusión. La próxima semana viajamos a Madrid para participar en GENERA 2025 (18–20 de noviembre, IFEMA), la gran cita del sector que reúne a más de 500 expositores, más de 100 jornadas y alrededor de 43.000 profesionales en 24.000 m² de pabellones. Es el lugar donde se ve, en tres días, hacia dónde va la energía de los próximos años.

Vamos acompañados de Bexie Group, nuestro socio tecnológico. Juntos hemos construido una forma sencilla de trabajar: integrar de principio a fin lo que necesita una pyme cuando decide apostar por el autoconsumo. Fabricación de equipos, diseño, instalación, monitorización y mantenimiento. Nada de laberintos. Un interlocutor, una responsabilidad y un objetivo claro: que la energía funcione bien y aporte valor desde el primer día.

Este año, además, damos un paso que nos hace especial ilusión: presentamos en feria nuestro modelo de comercializadora eléctrica MASNORTE. Es la pieza que completa el servicio. 100% renovable, 100% digital en los procesos y 100% humana en el trato. Para nosotros esto significa algo muy concreto: explicar las cosas con claridad, decir el precio sin letra pequeña y estar disponibles cuando el cliente nos necesita. Tecnología para hacerlo fácil; personas para hacerlo cercano.

«Queremos que, cuando alguien piense en su factura de la luz, piense también en quién está detrás», apuntan responsables de MASNORTE. «En nuestra casa, cada contrato tiene nombre y apellidos. Venimos del mundo del autoconsumo, sabemos cómo se comporta la energía en una fábrica o en un comercio, y usamos ese conocimiento para ajustar la tarifa y la potencia a la realidad de cada negocio. Ese es nuestro valor».

En GENERA llevaremos casos reales de clientes que ya están ahorrando con autoconsumo y con un suministro alineado a su perfil de consumo. Y abriremos conversación con nuevas empresas y colaboradores que comparten la misma manera de trabajar: cercanía, transparencia y resultados.

Somos de Asturias y nos gusta decirlo. Crecemos desde aquí, con los pies en el territorio y la mirada en toda España. GENERA es para nosotros algo más que una feria: es la oportunidad de contar, en primera persona, que la energía puede ser sencilla, honesta y útil. Y eso es exactamente lo que vamos a defender en Madrid.

