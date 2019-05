«Matan lobos indiscriminadamente» Un ejemplar de lobo ibérico. / NEL ACEBAL Proponen estudiar los hábitos alimenticios de los cánidos a través de análisis genéticos y usar mastines para proteger a las reses Ecologistas en Acción critica la falta de censos y de planes de gestión en los Picos JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Miércoles, 29 mayo 2019, 02:15

El Parque Nacional de los Picos de Europa «cuenta actualmente con cinco manadas de lobos». «Pero no se sabe cuántos miembros tiene cada manada. Sin embargo, en las tres comunidades -Asturias, Cantabria y Castilla y León- que gestionan el parque la única política de gestión es la letal. Sin saber cuántos hay, los matan de manera indiscriminada». Así lo asegura Carolina Martín, bióloga y responsable del área de conservación de la naturaleza de Ecologistas en Acción.

La organización ha realizado durante tres años un estudio para analizar la situación del lobo en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Ayer lo presentaron en la Escuela de Comercio de Gijón ante una veintena de personas. «Hemos hecho un informe con datos objetivos y no nos ha resultado nada fácil porque las administraciones no nos han facilitado la información necesaria. Hemos tenido que ir recabando los datos de la ganadería que habita en el parque de muy distintas fuentes», recalca. El lobo «está bastante machacado en los Picos» ya que, afirman, se «usa como chivo expiatorio». «El problema se presenta como si el lobo estuviera acabando con la ganadería en esta zona, y eso no es real. Con los datos en la mano hay una media de una cabeza de ganado al año de pérdida a causa del lobo en todo el parque», aseguró Martín.

Ecologistas en Acción ha recopilado las experiencias de ganaderos de otras zonas de España en las que también habitan cánidos en el informe 'Vivir con lobos'. «Son ganaderos que coexisten de manera amigable con ellos. Tienen sus medidas de prevención, sus aplicaciones prácticas. Lo hemos recopilado y lo hemos traducido a los Picos». Así, abogan por la utilización de mastines, el pastoreo, las analíticas genéticas no invasivas del lobo para conocer sus hábitos de alimentación y fomentar las razas de ganado autóctono. «Las medidas no funcionan de manera aislada, tiene que haber un conjunto de ellas y coordinadas. Con una gestión integral los ganaderos y el lobo pueden vivir en armonía. Es perfectamente posible», defendió.

Sanciones europeas

Uno de los principales impedimentos que encuentran a la hora de hacer una gestión integral es que cada una de las tres comunidades aplica una normativa diferente. «No puede ser. Pero no solo en lo que respecta al lobo, también en el turismo o las actividades deportivas». Martín recordó en la charla que «Europa ya ha dicho que el problema del lobo no se soluciona matando más individuos. Se soluciona invirtiendo en medidas preventivas. Si no, empezarán a llegar las sanciones».