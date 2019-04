Las médicas embarazadas elevan sus reivindicaciones laborales al Principado Rocío Fernández entregó la documentación en la ventanilla única contra la discriminación laboral por razón de género. / P. LORENZANA El Simpa defiende que el tiempo de baja maternal puntúe para la bolsa de empleo SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Sábado, 27 abril 2019, 03:29

El sindicato médico Simpa presentó ayer en la ventanilla única contra la discriminación laboral por razón de género y brecha salarial abierta por el Instituto Asturiano de la Mujer toda la documentación relativa al problema de las médicas embarazadas y las bolsas de empleo. Rocío Fernández, del Simpa, explicó que además de reclamar que el periodo de tiempo que las médicas se encuentran de baja maternal les puntúe para sumar en la bolsa de empleo, también piden un prorrateo de las guardias previas.

«Durante la baja maternal es el periodo en el que además de necesitar más dinero ganan menos», indicó Fernández.

En otras comunidades autónomas, recordó, como en Castilla y León, el sueldo base se ve aumentado con un prorrateo de las guardias realizadas previamente. En Asturias, remarcó el sindicato, esto no ocurre, lo que desde su punto de vista constituye una discriminación. «Cada periodo de tiempo que sean gestantes van a perder unos tramos económicos que no tienen por qué, ya que no pueden hacer guardias», dijo el Simpa. El sindicato se reunió el lunes con Almudena Cueto, directora del Instituto Asturiano de la Mujer, quien se comprometió a mediar ante el Sespa.