Medicina Intensiva del HUCA: medio siglo a 2.000 vidas por año

Cuando un paciente cruza la puerta del servicio que Guillermo Muñiz Albaiceta dirige en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es porque se encuentra en un estado crítico. Dicho a las claras: existe un peligro inminente para su vida. De ahí el nombre de su especialidad, Medicina Intensiva, que le viene como anillo al dedo a una unidad que se ocupa de proporcionar soporte vital avanzado y vigilancia constante a quienes, de otro modo, se morirían. No cabe mayor intensidad en los cuidados.

«Afrontamos situaciones que son potencialmente mortales, desde cirugías complejas a accidentes de tráfico con traumatismos muy severos. Y en esas situaciones tan tremendas, procuramos por todos los medios que el paciente salga adelante», resume el doctor Muñiz Albaiceta. Y así, desde hace cincuenta años, que son los que acaba de cumplir el servicio de Medicina Intensiva del HUCA. Con más de 2.000 vidas salvadas por año, según confirman las estadísticas.

Su Unidad de Cuidados Intensivos –lo que se conoce como UCI– recibe anualmente entre 2.200 y 2.400 pacientes, «un volumen muy grande». De hecho, «somos una de las UCIs con más volumen de pacientes del país», destaca Guillermo Muñiz, «y una de las que registra menos mortalidad». De acuerdo a los estándares que se toman como referencia a nivel mundial, «nos correspondería una mortalidad del 20% y la que tenemos es del 11%. Ojalá pudiéramos reducir más ese porcentaje, pero la cifra es buena».

A ello contribuye un equipo formado por 34 médicos especialistas, 120 profesionales de Enfermería y 60 técnicos auxiliares de cuidados, además de fisios, personal de soporte y celadores. «Por eso a mi me gusta hablar más de Cuidados Intensivos que de Medicina Intensiva, porque aquí hay un trabajo colectivo en el que intervienen muchos profesionales de distintas categorías. Un trabajo de gente muy especializada, para que, cuando llegue un paciente, le pueda atender el que más sepa de lo suyo», explica Muñiz, que asumía la jefatura del servicio hace año y medio tras la jubilación de la histórica Dolores Escudero.

Buscar nuevas maneras de evaluar los datos que se generan es un desafío: los monitores aportan 60 valores por segundo

La UCI del HUCA, que también trabaja mano a mano con el centro coordinador de trasplantes, consta de una unidad polivalente, otra cardíaca y una tercera para neurotrauma. En total, pueden llegar a sumar hasta 64 camas, aunque normalmente están activas 48, con una ocupación diaria por encima del 80%. Para hacerse una idea de lo fino que se hila en este servicio, «tenemos una enfermera por cada dos pacientes», apunta su responsable, que sabe lo que supone la Medicina Intensiva no sólo como facultativo, sino también como paciente: «He estado en los dos lados y se tiene miedo. En la UCI, te ves sometido a situaciones tremendas, de mucha incertidumbre y mucha tensión».

Un porcentaje significativo de pacientes acaba teniendo estrés postraumático cuando se recuperan, aun cuando la mayoría de ellos no fueron conscientes de su «elevadísima» probabilidad de morirse. «Aquí hablamos más con las familias que con los pacientes, que permanecen sedados. Y las familias sí que pasan angustia», precisa, a modo de reconocimiento, el jefe de uno de los servicios que mayor presión asistencial soportó durante la pandemia. «Nadie podía imaginar algo así. Lo que se hizo para dar cama a todos los enfermos fue una proeza».

Pero ahora Medicina Intensiva mira al futuro. ¿Y cuáles son los desafíos tras estos 50 años de actividad? «Avanzar en la adecuación de los tratamientos a las circunstancias individuales del paciente. Y buscar nuevas maneras de evaluar y gestionar los datos que generamos, que son muchos y muy complejos». Un dato: la monitorización de los enfermos aporta 60 valores por segundo.