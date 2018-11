Medicina recibió 2.203 solicitudes para sus 150 plazas Alumnos, siguiendo una clase en la Facultad de Medicina. / HUGO ÁLVAREZ Es la carrera con mayor demanda junto con Enfermería, que sumó 2.060 aspirantes a ocupar alguno de sus 170 puestos en Oviedo y Gijón LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Lunes, 19 noviembre 2018, 03:20

Es la carrera con la nota de corte más elevada de todas las que oferta la Universidad de Oviedo -un 12,37 este curso- y la que mayor número de solicitudes recibe cada año para sus 150 plazas. Este curso no ha sido una excepción. El grado de Medicina vuelve a ocupar el primer puesto entre los más demandados por los alumnos que desean iniciar su formación académica en la Universidad de Oviedo.

La cifra de alumnos que aspiraban a sentarse en las aulas del edificio diseñado por el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao llegó este curso a los 2.203. Y todo para 150 plazas. No obstante, hay que tener en cuenta que buena parte de esas solicitudes las presentaron alumnos procedentes de otras comunidades que cumplieron con este trámite en más facultades de Medicina del país como forma de garantizarse una plaza en la carrera de su elección. Al final, la experiencia confirma que los que obtienen esa plaza cerca de casa se quedan con ella, independientemente del prestigio del centro o de la Universidad que la imparta. Eso explica que en la facultad del Cristo solo acabaran formalizando la matrícula este año diecisiete alumnos de fuera de Asturias, con lo que el grueso de alumnos de nuevo ingreso lo aporta la región.

Por eso lo abultado de esa cifra, esas 2.203 solicitudes, no responden a la realidad. La cuestión sería distinta si, como llevan años reclamando tanto el decano de Medicina, Alfonso López Muñiz, como sus homólogos de la Conferencia Nacional, existiera en España un 'distrito único' para todas las facultades públicas. Es decir, una lista única de admisión de forma que, una vez obtenida la nota, se vaya eligiendo centro. De esta forma, los alumnos evitarían tener que presentar solicitud en distintas universidades.

Y no hay que olvidar que para pedir plaza no se necesita una nota mínima. De hecho, no es extraño que en la facultad del Cristo se encuentren de vez en cuando preinscripciones de alumnos con poco más de un cinco de nota media. «Hay mucho optimista», bromea López Muñiz.

A Medicina le sigue, en cuanto a volumen de solicitudes, los estudios de Enfermería -con 2.060, sumando los datos de la facultad de Ciencias de la Salud del Cristo y los de la de Gijón, que ofertan cien y setenta plazas respectivamente-, que se enfrentan a la mismas circunstancias que Medicina. Es decir, a un aluvión de preinscripciones de estudiantes procedentes de otras comunidades que buscan plaza donde sea. Por detrás de Enfermería se sitúan, en demanda, el grado de Maestro en Educación Primaria (954 solicitudes), Psicología (937) y, en quinto lugar, Administración y Dirección de Empresas (922 solicitudes). También los grados de Maestro en Educación Infantil, Biología, Derecho y Fisioterapia presentan cifras por encima de las 800 preinscripciones.

Por el contrario, las cifras más exiguas las presentan carreras como las de Geografía y Ordenación del Territorio, Estudios Clásicos y Románicos, Geomática, Náutica o Transporte Marítimo. Todas están por debajo de las cien solicitudes.

Diez, sin plazas

Según datos facilitados por la Universidad de Oviedo, a finales de octubre aún quedaban vacantes en 47 de sus 57 grados. Los que primero habían completado todas sus plazas fueron los de Medicina, Biotecnología, Fisioterapia, Física, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Logopedia, Maestro en Educación Primaria, Educación Infantil (en la facultad Padre Ossó, centro adscrito) y Matemáticas y los dobles grados de ADE y Derecho y Matemáticas y Física.