Los médicos alertan de que tratar la vejez como enfermedad causa daños José Ramón Hevia, en el curso de La Granda sobre cómo lograr un envejecimiento saludable. / P. BREGÓN Varios estudios indican que consumir fármacos contra el insomnio en mayores eleva en un 40% la posibilidad de caerse y romperse la cadera ELENA RODRÍGUEZ LA GRANDA. Jueves, 23 agosto 2018, 03:58

«Asimilar el envejecimiento con enfermedad es uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea». Son palabras del jefe del Servicio de Promoción de la Salud del Principado, José Ramón Hevia, ayer en La Granda, en el curso titulado 'Estrategias para un envejecimiento saludable'. Este proceso «dinámico», conforme avanza la vida, «puede tener un componente de sufrimiento, pero no todo sufrimiento es enfermedad. Son cosas distintas», subrayó. El resultado de esta «construcción social del envejecimiento» es que se está tratando con fármacos lo que en realidad no es ninguna patología. «Y esto genera dos tipos de problemas. Uno, de tipo médico, porque lo que vamos a conseguir es provocar problemas de salud que antes las personas no tenían. Y el segundo es de tipo social, porque generamos un gasto sanitario imparable que compromete la sostenibilidad del sistema y cuando éste quiebre, habrá quienes puedan pagar por la sanidad y otros que no».

Ante un atento auditorio que llenó la sala de conferencias, puso ejemplos del primer caso. Según especificó, «cuando envejecemos hay cambios en la arquitectura del sueño. Se duerme en periodos más cortos y divididos a lo largo del día». Aun así, con datos de 2012, en Asturias se expidieron 2.180.000 recetas de hipnóticos a 280.000 personas mayores de sesenta años. De ellas, la mitad eran mujeres.

Esta «hipermedicación» entraña riesgos. Según señaló, hay estudios que revelan cómo el consumo de este tipo de fármacos por personas mayores eleva en un 40% la posibilidad de caerse y sufrir una fractura de cadera. Según los autores de una investigación realizada en la Clínica Mayo, «por cada 55 pacientes tratados con zolpidem durante un año se produciría una caída adicional; esto es, que no debería de tener lugar».

En el Principado, el número de envases de estatinas, para el colesterol, asciende a 1.334.225, lo que supone más de 14 millones de euros. Son datos de 2013, pero que prácticamente se mantienen. Hevia -quien señaló que el sistema sanitario «actúa como se espera de él» en una sociedad que vincula envejecimiento con enfermedad- cree que estas cifras merecen una reflexión. «¿El nivel de colesterol de la población lleva a que esto realmente tenga que ser así o nos estamos metiendo en unos procesos en los que gestionamos permanente la vida de las personas con medicamentos?».

Su opinión fue clara: «Hay que romper ese paradigma y dedicarse a trabajar en una dirección completamente distinta», en la que «la dieta, la actividad física y la relación con las demás personas sean los mecanismos esenciales para construir un envejecimiento saludable. Cuando no se trata el envejecimiento como enfermedad los resultados en la calidad de vida son mejores». Y lanzó un apunte más: «Cuando una persona consume cinco o más medicamentos, el prospecto con los efectos secundarios ya no vale. La interacción entre todos ellos produce otros añadidos que no somos capaces de controlar».