Médicos y enfermeras urgen reformas legislativas

De la disponibilidad y utilización de los equipos de protección individual (EPI), del miedo al contagio entre los profesionales sanitarios, de los protocolos de actuación, del cierre de consultorios, del papel de la telemedicina y las consultas telefónicas, de la escasez de medios humanos, de las listas de espera. De todo ello, de los aciertos, los fallos y los aspectos mejorables, se habló ayer en la intensa y extensa primera sesión de la comisión parlamentaria de estudio de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19 en Asturias. Una jornada en la que los representantes sindicales coincidieron en que si Asturias resistió mejor el embate del coronavirus fue, en buena medida, gracias al factor humano: «Porque tenemos unos profesionales como la copa de un pino», dijo José Antonio Vidal, del Simpa, quien dejó claro que «la gestión sanitaria tiene lagunas en cuestión de liderazgo que hay que solucionar».

Tanto el representante del Simpa como el presidente del Colegio de Enfermería o la secretaria general del Satse consideran que la realidad asistencial demostró que la actual legislación está «obsoleta». En particular, en lo referido a la medicalización de las residencias de ancianos. «Un médico tres horas y una enfermera las 24 horas no pueden atender a 150 personas de 70-80 años. No es razonable ni nos permitirá enfrentarnos a ningún otro brote de este tipo», advirtió Vidal.

A juicio del colectivo de Enfermería, también se requiere un cambio normativo «y de paradigma», para que estos profesionales tengan más capacidad de autonomía, decisión y liderazgo. Elementos sobradamente demostrados durante la gestión de esta crisis sanitaria. Lo reconoció la propia jefa de la unidad de Atención al paciente del Hospital Central de Cruz Roja San José y Santa Adela, de Madrid, Carmen Ferrer: «Llevaron a las enfermeras comunitarias a las residencias y les ha dado resultado. No ha sido medicalizarlas, sino realizar un fortalecimiento de los cuidados seguros», aplaudió.

En este sentido, Pablo Pérez Solís, coordinador de la Estrategia para un nuevo enfoque de la Atención Primaria avanzó que la intención es que en cada centro de salud haya «una figura de referencia de enfermería que sirva de eje coordinador de la acción de sus compañeros» y cuente además con «una función relacionada con el ámbito sociosanitario» en cada zona básica de salud.

Los profesionales que se enfrentaron a la pandemia en primera línea criticaron el «caos» de inicios de marzo, cuando los EPI no llegaban o «desde arriba» prohibían su utilización. Mientras que el colectivo de enfermeras afirma que se «racionó» su uso llegando a usarlos «diez horas seguidas», los celadores y personal no sanitario afirman que llegaron a usar «bolsas de basura» para protegerse. Ante un posible rebrote, piden un mayor acopio de material y reforzar las plantillas, ya que, pese a que hubo contrataciones durante el estado de alarma, ahora «ya han prescindido de muchos».