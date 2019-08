Médicos y enfermeros urgen medidas contra la escasez de personal José Antonio Vidal, Javier Alberdi, Pablo Fernández Muñiz, Blanca Esther Aranda, Antonio Matador y Alfonso García Viejo. / HUGO ÁLVAREZ Representantes de los sindicatos Simpa y Satse mantuvieron sendas reuniones con el consejero de Salud EUGENIA GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 21 agosto 2019, 03:01

Fueron dos reuniones de toma de contacto con el nuevo titular de Salud que, lejos de representar una mera formalidad, tienen una gran relevancia por cuanto la sanidad asturiana está inmersa en una situación «crítica» que requiere soluciones «urgentes». Así se lo hicieron saber ayer a Pablo Fernández Muñiz los representantes de los sindicatos de médicos y enfermeros, Simpa y Satse, respectivamente, en sendos encuentros en los que ambos grupos profesionales hicieron hincapié en la «acuciante» escasez de personal.

El consejero, cirujano, «conoce los problemas del Servicio de Salud, que también le trasladó su antecesor en el cargo». «El problema es que no tenemos mucho margen de tiempo para arreglar las cosas», lamentó el presidente del Sindicato Médico, Javier Alberdi. Es por ello que ayer insistió ante el consejero en que «no podemos dilatar unas actuaciones que urgen la mayor premura y para las que no disponemos de toda la legislatura». Para el Simpa, medidas como el aumento de las plazas MIR son «positivas y necesarias», pero tardarán unos cinco años en paliar la problemática «Entretanto, reclamaron a Fernández Muñiz el establecimiento de «un cronograma para afrontar las cuestiones urgentes».

Asimismo, reclamaron al consejero que antes de otoño lleve a término la reactivación de la carrera profesional, «que lleva paralizada desde 2010». Entre otras reivindicaciones, pidieron la agilización del decreto de organización de atención primaria y alertaron al titular de Salud sobre la «discriminación que supone para las médicas embarazadas o en periodo de lactancia no poder disponer de las guardias, que suponen un importante complemento salarial».

Cobertura en Navidad

Una hora más tarde, el consejero atendía a los representantes de las enfermeras. En la reunión, el sindicato Satse presentó a González Muñiz una radiografía de la situación del sistema sanitario regional que no difiere mucho de la transmitida por los facultativos. «Tenemos un grave problema de cobertura de enfermeras que ya no podemos solucionar a estas alturas del verano, pero cabe recordar que las navidades están ahí y que si no se hace algo, volverá a repetirse», sostuvo Belén García, secretaria autonómica del sindicato.

Asimismo, trasladaron al consejero una serie de demandas profesionales, como la petición de la creación de una dirección general de cuidados de enfermería. También le recordaron que «el tiempo apremia» para poner en vigor el decreto de prescripción enfermera aprobado hace ya diez meses, con un plazo de ejecución de dos años. Expresaron su preocupación porque Asturias se encuentre «a la cola en la creación de la categoría de enfermera especialista» y perseveraron en su solicitud de la creación de la figura de la enfermera escolar. En cuanto al ámbito laboral, pidieron una revisión de los incrementos complementarios al salario y, como sus colegas sanitarios, exigieron la progresión de la carrera profesional.