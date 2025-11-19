El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un hombre se coloca la mascarilla para entrar en un centro de salud. Juan Carlos Román
Sanidad en Asturias

Los médicos de Familia avisan ante el aumento de las infecciones por gripe: «La gente con síntomas respiratorios debería ponerse la mascarilla»

Los facultativos aseguran que, si los pacientes no toman medidas para proteger a su entorno, «en diciembre la gripe estará descontrolada y acabará colapsando el sistema sanitario» como ha ocurrido en años anteriores

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:02

El incremento de la gripe tiene su primer chivato en la red de Atención Primaria y sus profesionales avisan de que «la gente ... debería ponerse la mascarilla ante cualquier síntoma respiratorio». Jesús Rodríguez Virgili, director del centro de salud de Luanco y vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Asturias, habla claro: «Si no tomamos medidas para proteger a los demás, en diciembre la gripe estará descontrolada y acabará colapsando el sistema sanitario».

