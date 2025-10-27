El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jornada de puertas abiertas organizada este año en el Hospital de Cabueñes para los futuros MIR. Damián Arienza

Ocho de cada diez médicos que acaban el MIR se quedan en la sanidad asturiana

Entre los meses de julio y septiembre el Servicio de Salud del Principado ha conseguido captar a 152 facultativos recién especializados

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:57

Más del 80% de los médicos residentes (MIR) que finalizaron su formación especializada en hospitales y centros de salud del Principado han decidido quedarse ... en la sanidad pública asturiana. Un porcentaje que es fruto de las contrataciones realizadas en julio y en septiembre. Este año, debido al retraso en el inicio del período formativo como consecuencia de la pandemia de la covid-19, los facultativos han completado su residencia en dos meses distintos.

