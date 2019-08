Los médicos piden unificar las urgencias de Primaria ante la falta de personal en Asturias El sindicato y el colegio de facultativos reclaman al Principado la convocatoria de ofertas públicas de empleo y concursos de traslado EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Viernes, 9 agosto 2019, 01:25

Punto por punto. Tanto el sindicato Simpa como el Colegio Oficial de Médicos de Asturias secundan «íntegramente» la carta que los coordinadores de los catorce centros de Atención Primaria de Gijón, Carreño y Villaviciosa enviaron el miércoles al flamante consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, alertando de que la falta de personal está «provocando ya el deterioro de la calidad de nuestro sistema».

Los profesionales de Atención Primaria aludían en su misiva a la concentración de los puntos de atención urgente en Primaria como medida que, a corto plazo, podría evitar que -como denunciaron- algunos centros de salud de zonas urbanas queden vacíos de personal cuando el único facultativo de guardia asignado sale a cubrir una urgencia. La agrupación de los denominados puntos de Atención Continuada es «necesaria si queremos contar con profesionales y una distribución de recursos adecuada», asegura Javier Alberdi, presidente del Sindicato Médico.

A su juicio, esta misma medida que se trató de implantar en Gijón pero fue paralizada por los vecinos «se podría aplicar también en Oviedo y Avilés». «Hay que ajustar las necesidades asistenciales y dar una respuesta clara, pero hay que hacerlo ya porque esta situación va a agudizarse». Alberdi indica también que la ciudadanía debe entender que esta unificación de los puntos de atención urgente «no se trata de un recorte, sino de una mejor gestión de los recursos». El presidente del Simpa propone que esta reorganización no se limite a épocas de mayor presión asistencial, sino que «se haga extensible a todo el año». Eso sí, advierte, «nunca a costa de disminuir los recursos disponibles».

Esta es una de las pocas medidas aplicables a corto plazo para mitigar un problema del que los facultativos llevan tiempo advirtiendo y cuya resolución llevará, al menos, cuatro años más. Son los que tardarán los MIR de la última convocatoria -con 284 plazas más a nivel nacional- en poder incorporarse. En ese tiempo, recuerda Alberdi, «en Asturias se va a jubilar prácticamente un tercio de la plantilla». Precisamente por ello apremia al nuevo consejero a «convocar Ofertas de Empleo Público (OPE) para fidelizar al personal y concursos de trasladado con carácter regular y de forma continua».

«Gracias al último concurso de traslados de junio han venido cinco médicos a la región», celebró.El presidente del Colegio Oficial de Médicos, Alejandro Braña, suscribe las reclamaciones de los facultativos de Atención Primaria y hace hincapié en la necesidad de afrontarlo con premura. «La demografía médica es un serio problema que no se debe demorar y el nuevo consejero debe afrontarlo con resolución», insiste. Desde la Consejería de Salud apuntan que aunque el consejero aún no ha recibido la misiva, «se muestra sensible a cualquier mejora que se pueda plantear» y ya se ha puesto en contacto con los gerentes las áreas de Gijón y Oviedo para abordar el tema.

Por otro lado, la Sección Sindical de CC OO de los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) criticó que el Principado no haya sido capaz de «planificar adecuadamente» las sustituciones de los profesionales que «trabajan bajo mínimos» y reclamó a Barbón que tome medidas.