Los médicos se reivindican: «La Atención Primaria está abandonada» Más de 150 profesionales se concentran frente a la sede de Presidencia para exigir un cambio en el modelo asistencial que se plantea Concentración de médicos de Atención Primaria, ayer, frente a la sede de Presidencia en Oviedo. / PABLO LORENZANA EDUARDO PANEQUE OVIEDO. Viernes, 21 mayo 2021, 01:14

Los médicos de Atención Primaria salieron ayer a la calle para reivindicar su trabajo «por y para los pacientes». Fue una concentración -con la participación de más de 150 profesionales- en la que reclamaron «un sistema de salud bien diseñado, siempre accesible y que resuelva en tiempo y forma las demandas». Lo hicieron delante de la sede de Presidencia, en Oviedo. Con pancartas, en las que se podía leer «por favor, señor consejero, no moleste. Estamos trabajando», y al grito de dimisión de Pablo Fernández Muñiz y de Adrián Barbón. Les acompañaron la diputada del PP, Beatriz Polledo, y los dirigentes de Podemos, Daniel Ripa, Covadonga Tomé y Ana Taboada.

El presidente del Simpa -sindicato convocante-, Javier Alberdi, exigió «dar un cambio al modelo asistencial en el cual la labor del médico de familia no sea el único profesional que lleve todo el peso de la Atención Primaria». Los allí convocados coincidieron en que durante el último año su actividad aumentó un 25%, un millón de consultas más que periodos previos. A juicio de Alberdi, «la Atención Primaria está abandonada» y, actualmente, «rema para no ahogarse en espera de un salvavidas».

Los médicos son especialmente críticos con el modelo «a demanda» que plantea la consejería, en el que el paciente decida si debe ser visto presencialmente o no. Tampoco, según explicaron, la atención telefónica. «No nos gusta aunque sabemos que ha llegado para quedarse. No deja de ser una herramienta más del médico, para su uso racional». Precisamente, ese es su temor. No tanto que se avance en este sistema, sino que no exista un filtro clínico que asigne a cada demanda el espacio, el momento y el profesional más adecuado.

Esta tarde tendrán la oportunidad de trasladar sus demandas al consejero de Salud. Además de reunirse con el Simpa, también asistirán el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, las tres sociedades médicas -Atención Primaria, Medicina de Familia y Comunitaria y Médicos Generales y de Familia- y la Asociación Española de Pediatría. No obstante, el presidente del Simpa rebajó cualquier expectativa: «Las demandas vienen de años atrás y seguimos sin respuesta; que diga que se reunirá con nosotros no quiere decir nada, llevamos años haciéndolo, pidiendo reformas y nunca han llegado».

Como anticipo, el consejero de Salud apuntó ayer: «Estamos de acuerdo en la desburocratización; todo aquello que se pueda realizar sin necesidad de que el paciente tenga que desplazarse tenemos que ser capaces de facilitárselo de la mayor manera posible». Además, Fernández Muñiz insistió en la necesidad de que «el médico o la enfermera puedan centrase en acciones clínicas que sí aportan mucho a la salud del paciente».