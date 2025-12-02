El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo García, Gimena Llamedo, María González y Juan Fernando Muñiz, tras la firma del convenio en la sede del Gobierno del Principado. Pablo Nosti
Sanidad en Asturias

Los médicos de la sanidad asturiana contarán con asistentes virtuales para hacer informes clínicos

El Principado firma un convenio con el ministerio y la entidad pública Redes.es, dotado con 3,2 millones, para seguir implantando la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:27

Comenta

La Consejería de Salud digitalizará los servicios de Anatomía Patológica e implantará asistentes virtuales para crear documentación clínica con la voz. Dos avances que serán ... posibles gracias al convenio que el Gobierno autonómico, a través de su vicepresidenta, Gimena Llamedo, suscribía este martes con la entidad pública Red.es y el Ministerio de Sanidad, representados por la secretaria de estado de Digitalización, María González, y el secretario general de Salud Digital, Juan Fernando Muñoz. La firma, a la que también asistió el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, pone a disposición del Principado 3,2 millones para la modernización del sistema sanitario de Asturias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

