Los médicos de la sanidad asturiana contarán con asistentes virtuales para hacer informes clínicos

La Consejería de Salud digitalizará los servicios de Anatomía Patológica e implantará asistentes virtuales para crear documentación clínica con la voz. Dos avances que serán ... posibles gracias al convenio que el Gobierno autonómico, a través de su vicepresidenta, Gimena Llamedo, suscribía este martes con la entidad pública Red.es y el Ministerio de Sanidad, representados por la secretaria de estado de Digitalización, María González, y el secretario general de Salud Digital, Juan Fernando Muñoz. La firma, a la que también asistió el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, pone a disposición del Principado 3,2 millones para la modernización del sistema sanitario de Asturias.

En el proyecto de digitalización de los servicios hospitalarios de Anatomía Patológica se invertirán 2,6 millones, de los cuales 1,8 se financiarán con cargo al convenio. Esta especialidad se ocupa de diagnosticar enfermedades mediante la observación de cambios estructurales en las muestras extraidas a los pacientes. Pues bien, dichas muestras serán digitalizadas utilizando escáneres de alta resolución, para su posterior almacenamiento en un sistema de información de laboratorio único, al que podrán acceder todos los hospitales de la red pública, lo que abona el camino a la llegada de la telepatología. Además, estos servicios médicos pasarán a contar con herramientas de inteligencia artificial para el reconocimiento de anomalías, acortando tiempos y ganando en precisión.

La segunda iniciativa prevista con cargo al convenio firmado esta mañana permitirá a los profesionales cumplimentar informes clínicos con la voz. En definitiva, el personal médico dispondrá de un asistente virtual que transcribirá al dictado sus consideraciones y las transferirá a la historia clínica electrónica de los pacientes. Una solución que reducirá la carga burocrática de la que se llevan quejando los facultativos desde hace años. La creación automática de estas transcripciones garantiza el registro de toda la información importante para su uso posterior, tanto en el seguimiento de los procesos clínicos como para los análisis de resultados de salud.

Asturias es la tercera comunidad, tras Cataluña y Galicia, que firma este convenio, dotado con un importe global de 223 millones, destinados a «reforzar todo el sistema de salud con tecnología e inteligencia artificial para dar un paso más en diagnóstico y prevención», señaló María González, en la sede central del Gobierno del Principado. Según explicó, los avances previstos tendrán su aplicación también en enfermedades raras y pacientes crónicos.

«Asturias es un referente en atención sanitaria y la comunidad que más invierte en sanidad por habitante. Este convenio es fundamental para continuar mejorando y poner al servicio de los asturianos la nueva tecnología y la inteligencia artificial. Ya las tenemos incorporadas en nuestra sanidad, pero vamos a dar un salto más, para que tenga mayor protagonismo», destacó, por su parte, Gimena Llamedo. «Se da continuidad a todo el esfuerzo que se viene desarrollando desde 2020 en salud digital. Y aquí lo importante es hacerlo todos juntos, pasando de la diversidad -de las distintas comunidades y sus sistemas sanitarios- a las sinergias», abundó Juan Fernando Muñoz.