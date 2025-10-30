Medio Rural presentará los datos del plan del lobo en marzo Marcos Líndez defiende que el programa se desarrolla «con seguridad jurídica», y PP y Vox le acusan de ocultar datos y «abandonar» al sector

Jueves, 30 de octubre 2025

El Principado no presentará el balance completo del plan de gestión del lobo, actualmente en marcha, hasta marzo de 2026, dado que se trata de un programa anual. Así lo confirmó en una nueva comparecencia parlamentaria, a petición de Vox, el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez. «Para nosotros la seguridad jurídica en las actuaciones es fundamental», dijo el dirigente regional asturiano. Eso sí, recordó, tal y como recoge Europa Press, que el programa 2025-2026 autoriza hasta 53 extracciones de lobos.

Explicó que la metodología de las mismas vienen previstas en el plan de gestión y que la actuación se apoya en informes técnicos, se limita en el espacio y en el tiempo y se vincula a la protección de la cabaña ganadera.

Informó de que el número previsto de cacerías autorizadas hasta el 31 de diciembre asciende a 174, de la totalidad a día de hoy se habrían autorizado 36, 25 dieron conformidad y se realizaron, 6 no se aceptaron y en 5 la cacería no se celebró. «Como ven, el despliegue del programa está en marcha», respondió Marcos Líndez. Añadió que la Guardería sigue actuando en todas las zonas de gestión y todo ello se desarrolla siguiendo un procedimiento «ordenado, transparente y ajustado a derecho».

Las explicaciones no convencieron a la portavoz de Vox, Carolina López, quien acusó al Gobierno asturiano de ocultar los datos «porque no se está cumpliendo» el plan. López dijo que el Gobierno «no está publicando los resultados del programa a lo largo del periodo de aplicación», tal y como establece el propio plan, y afeó al Ejecutivo que ponga «impedimentos» y «trabas» para «evitar que se cace el lobo y se haga un control de la especie». Tanto ella como el diputado popular Luis Venta pidieron la dimisión del consejero por «abandonar» a los ganaderos. «Su objetivo con este plan no es controlar la población del lobo. Su objetivo es seguir abandonando a los ganaderos como se abandonó a lo largo de los años en los que el lobo estuvo incluido en el Lespre», reprochó Venta.