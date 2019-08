Melodías prestosas desde la montaña Por la mañana, Rodrigo Cuevas pinchó en la sesión vermú en Cangas del Narcea. :: FOTOS: JAVIER ROSA El Prestoso Fest lleno de gente con ganas de pasarselo bien y de saborear la música IRENE B. CARRIL Domingo, 11 agosto 2019, 04:36

Xedré se inundó de música. Este fin de semana se demostró que la música independiente tiene mucho público. Se agotaron las entradas para un festival en el que no solo importaba la música, sino también la naturaleza. La montaña fue el lugar elegido para ser el escenario de los conciertos. Entre los arboles se montó el escenario sobre el que los grupos descargaron sus diferentes sonidos, ya que este festival no dudó en aunar diferentes estilos musicales.

La noche anterior no fue una excusa para no empezar fuerte el día, desde por la mañana hicieron de Cangas del Narcea una fiesta. El patio de ayuntamiento tuvo música desde las 13 horas. Maribel & Sebastian DJs abrieron el apetito desde bien pronto, pinchando todos los éxitos del pop del momento. Dos horas después, Rodrigo Cuevas seguía con el espectáculo, se puso sus madreñas y su ropa tradicional -que se fue quitando-, para ofrecer una sesión en la que se encargo de no dejar a nadie sin mover el esqueleto.

Tras estas actuaciones, se le pasó el testigo a Xedré, lugar encargado para albergar el resto del festival. Desde las 19.30 horas hasta las 2.30 de la madrugada la música era protagonista. El último día de festival, estuvo protagonizado por los platos fuertes, dejando el listón alto para sus siguientes ediciones. El encargado de dar el pistoletazo de salida a la jornada fue el punk de Amparito, seguido por Australian Blonde, el grupo gijonés. Esta banda ofreció un concierto en el que decidió interpretar sus últimas canciones, pero dejando siempre un hueco para sus clásicos. No solo la música independiente tuvo sitio, el grupo Cupido, que mantiene el espíritu trap de uno de sus componentes, Pimp Flaco, interpretó temas como 'No sabes mentir'. Estuvo seguido de otro asturiano, Alberto & García, con su trabajo 'Voladores'.

Este festival llegó a su punto y final, con la música que pinchó Ceremonia DJs, tras haber pasado por su escenario muchos músicos que hicieron disfrutar al público.