'Las meninas' y el internet de las cosas, en las pruebas de diagnóstico Estudiantes de cuarto de Educación Secundaria del instituto Aramo, de Oviedo, durante la realización de las pruebas. / MARIO ROJAS Se presentó a la evaluación más del 85% de los 5.368 alumnos de 134 centros llamados a participar EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Jueves, 16 mayo 2019, 01:47

La obra 'Las meninas' de Velázquez, el internet de las cosas , la Constitución de 1812 o la película 'Lo imposible' de Juan Antonio Bayona. Son algunas de las cuestiones sobre las que ayer respondieron los alumnos de sexto de Primaria y cuarto de la ESO que participaron en la primera fase de las pruebas de evaluación de diagnóstico que continúan hoy.

Estas pruebas ya no tienen mucho que ver con las polémicas 'reválidas', ya que su finalidad no es académica; es decir, no son necesarias para titular, no influyen en las notas y su carácter es voluntario. A pesar de ello, según datos aportados por la Consejería de Educación, participó el 90% de los 2.649 alumnos de Primaria llamados a hacer el test y el 85% de los 2.455 estudiantes de Secundaria.

El consejero recordó que las pruebas comenzaron en 2017 y con las que se iniciaron ayer ya han llegado a todos los centros de la región. Han sido 424 los colegios e institutos que durante estos tres años han participado en alguna de estas pruebas que buscan conocer las destrezas de los estudiantes en Comunicación Lingüística en castellano e inglés, Matemáticas y Ciencia y Tecnología en el caso de Primaria y Lengua Castellana e Inglés, Geografía e Historia y Matemáticas en lo que respecta a Secundaria. Genaro Alonso aseguró que estas pruebas «continuarán con la próxima administración educativa según los criterios que establezca a ese efecto»

Como ya ha ocurrido otros años, las pruebas empezaron con la evaluación de Lengua, que estudia las competencias del alumnado en comprensión oral y lectora así como expresión escrita. En Primaria, tras escuchar un audio respondieron a preguntas sobre el internet de las cosas y la obra 'Las meninas', explicaron qué es un 'Goya', y escribieron las bases para un concurso de disfraces. En Secundaria, leyeron un texto de Gloria Fuertes y tuvieron que contestar a cuestiones relativas a la Real Academia de la Lengua.

Tras un descanso, se enfrentaron al segundo cuestionario de la jornada: Ciencia y Tecnología en Primaria y Geografía e Historia en Secundaria. A los más jóvenes se les preguntó por las partes de una bicicleta o la alimentación de los animales, mientras que en la ESO demostraron sus conocimientos sobre la descomposición de la URSS o la II Guerra Mundial. Hubo unanimidad en que la «facilidad» de las pruebas y el tiempo disponible para realizarlas se ajustó a su complejidad.