«Mi hijo lleva tres semanas perdido», dice la madre de un menor tutelado por el Principado «Se fue con solo 10 euros en el bolsillo. Ni el móvil ni nada más», asegura CHELO TUYA GIJÓN. Jueves, 28 marzo 2019, 03:43

«Mi hijo lleva tres semanas perdido. No sabemos nada de él. Dicen que se fugó del centro y que está en Segovia con una chica, pero yo no tengo constancia de nada». S. J. es la madre de un joven de 16 años, J. D. J., que reside en un centro de menores bajo la tutela del Gobierno regional. «Pero no está por rebelde o conflictivo, le llevaron ahí por absentismo escolar», asegura.

Todo comenzó, explica, «al cumplir los 15 años. Siempre fue un niño muy bueno, pero empezó a faltar a clase y a fumar porros». Tras varios avisos, se le conminó a acudir a sesiones de trabajo con Trama. «Pero no fue y decidieron internarlo en un centro». Desde junio de 2018 vive en ese centro, gestionado por la fundación Cruz de los Ángeles. Todo iba bien. «Mi hijo volvió a estudiar y encontró un trabajo a tiempo parcial». Hasta que, hace dos meses, «llegó una chica, procedente de Segovia». Por primera vez, su hijo protagonizó una fuga del centro. «Pero volvió a casa y quiso retomar su estancia allí». La segunda vez, hace quince días, ya no volvió. «Se fue con solo 10 euros en el bolsillo. Ni el móvil ni nada más». La madre del menor asegura que ha acudido a la Policía, «pero me dicen que la tutela la tiene el Principado».

El Gobierno regional mantiene la política de no informar de nada relativo a casos de menores. No obstante, fuentes oficiales han confirmado que la denuncia por la marcha del menor está en marcha y que todo apunta a que está en Segovia con su novia. «A mí me quitaron la tutela porque faltó a clase. ¿No va a pasar nada porque ellos lo tengan desaparecido tres semanas», critica.