El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El palo evita el gol en propia puerta de Cubarsí
Guardia Civil en Candamo E. C.

Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia

La presunta agresora, que vivía en la misma vivienda que la víctima, utilizó un cuchillo de cocina para el apuñalamiento mortal | El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil está realizando la inspección ocular en la casa y la detenida ha sido trasladada al cuartel de Soto del Barco

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:51

Homicidio en Candamo. La Guardia Civil ha detenido a una menor de 17 años por matar a puñaladas a su cuñada de 20 años en la localidad de Aces. Al parecer, la agresora, que tiene problemas mentales diagnosticados, atacó mortalmente a la víctima cuando ambas se encontraban en la casa familiar y a continuación abandonó el lugar. La detenida ha sido trasladada al cuartel de Soto del Barco.

Los testigos que se encontraban en la vivienda alertaron rápidamente al 112. Los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) únicamente pudieron confirmar la defunción de la joven de 20 años.

La presunta agresora vivía en la misma vivienda que la víctima y de su hermano. De hecho, cuando se produjo el violento episodio, los padres de la fallecida estaban presentes.

Las patrullas dan comienzo a la búsqueda de la agresora, siendo localizada a las 16:30 horas en las inmediaciones de la estación de FEVE, procediendo a su detención. También se ha conocido que la atacante utilizó un cuchillo de cocina en el apuñalamiento mortal.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. El cadáver permanecía en la vivienda a la espera de que autoridad judicial determine su levantamiento para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Asturias, en Oviedo. Por su parte, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil está realizando la inspección ocular en la casa

Al parecer, la agresora tiene diagnosticada una grave enfermedad mental desde hacía tiempo.

.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo
  4. 4 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  5. 5 La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha
  6. 6 Vega-Arango: «Guardo con cariño ser el único jugador del Sporting que no recibió pagos»
  7. 7 La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»
  8. 8 Massiel reina en un FICX de risa, emoción y recuerdo
  9. 9 La hostelería que cambió hasta la pauta de la ciudad
  10. 10 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia

Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia