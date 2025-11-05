Los mensajes de Instagram entre 'Miss Asturias' y Barbón: «Tengo miedo» El presidente del Principado recomendó a la gijonesa que acudiese a la Fiscalía a denunciar cuando ella le habló de «cosas delictivas» en Renfe y le ofreció entregarle «pruebas» personalmente

Azahara Villacorta Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:52

Al presidente del Principado, Adrián Barbón, le ha traicionado su afición a las redes sociales, porque, si el martes negaba conocer a Claudia Montes, la ex Miss Asturias ligada a José Luis Ábalos -pese a que ella afirmó en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado que tenían «una buena relación de amistad»-, ahora han salido a la luz los mensajes que el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y la gijonesa intercambiaron en 2023 a través de Instagram.

Este martes, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE, Barbón aseguraba: «Visualmente, seguramente haya coincidido en algún mitin con ella, pero en el PSOE somos 7.000 militantes. No soy consciente de amistad ninguna. Pude hablar con ella como con muchísimos militantes y ciudadanos. No puedo ser ni he sido amigo de esta señora». Y negaba también que Claudia Montes le hiciera llegar indicios de corrupción. Es más: de haber conocido algún caso, lo que tendría que haber hecho era ir a Fiscalía, apostilló el lavianés.

Y eso fue precisamente lo que recomendó el jefe del Ejecutivo asturiano a través de la red social, cuando ella le informó de «cosas delictivas» en Renfe y le pidió «abrir una investigación (...) a Óscar Gómez Barbero«, entonces director de Logirail -la filial en la que ella trabajaba, supuestamente enchufada por Ábalos-, al tiempo que le recomienda »pedir una auditoría« a la empresa.

Unas frases ante las que Adrián Barbón le aconseja denunciar: «Claudia, si son hechos delictivos tienes que ponerlos en conocimiento de la Fiscalía. De lo contrario, la que estarías pudiendo cometer un delito eres tú». «Ese es mi consejo. No puedes tener pruebas de un posible delito y no aportarlas a Fiscalía», apostilla acto seguido el líder de los socialistas asturianos.

Aunque el intercambio de mensajes no se quedó ahí, porque la gijonesa insiste en pedirle «una cita» presencial para entregarle «pruebas» personalmente y «la grabación de personas importantes reconociendo muchas cosas que son delictivas». Exactamente, grabaciones en las que Gómez Barbero detalla cómo podía crear un puesto fijo para ella y admitía haberlo hecho en muchas otras ocasiones anteriormente. «¿No prefieres verlas tú primero? ¿Me acompañas o (un) abogado de tu despacho?», le ofrece Montes a Barbón. Algo que -continúa la gijonesa- ya había puesto también «en conocimiento de la ministra», en referencia a Raquel Sánchez, quien fuera titular de la cartera de Infraestructuras.

«Esta gente tiene mucho poder y dinero»

Pero Barbón se mantiene firme: «No, yo te diría que es mejor directamente a Fiscalía. Y no tienes porqué ir acompañada de nadie para eso, porque es un servicio gratuito. Simplemente pides cita a la Fiscalía y entregas las pruebas que tengas. Es lo mejor, lo más rápido y legal». A lo que ella pone reparos: «¿Y no me puedo meter en un problema gordo? Esta gente tiene mucho poder y dinero y (puede) hundirme la vida». Él entonces la tranquiliza: «No, porque puedes pedir que sea algo reservado, porque tienes precaución por tu situación». En vano: «Les tengo miedo», escribe la Miss.

En los siguientes mensajes cruzados en el chat, el presidente asturiano, didáctico, explica a la ex militante socialista: «Cuando se denuncia un delito contra alguien, tienes derecho a que no se revele nada. Eso lo tienes que hablar con un fiscal cuanto antes. Con un fiscal estarás siempre segura. Pero no dejes de hacerlo, es mi consejo».

Corazones cruzados

Una charla que concluye cuando ella le da las gracias y le confiesa un «miedo (...) tremendo»: «Yo estoy limpia, pero tengo miedo que vayan a por mí o por mi hijo. Sabes que con poder y dinero pueden hacer muchas cosas en contra mía (...)». Una confesión a la que Barbón responde con un corazón antes de despedirse respondiendo a la pregunta de la gijonesa sobre dónde debe denunciar: «En la Fiscalía, en un juzgado». Y ella cierra con otro corazón.