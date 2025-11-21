El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
Mercedes Cruzado. Juan Carlos Román

Mercedes Cruzado deja la secretaría general de Coag Asturias tras 16 años al frente del sindicato

La persona que probablemente va a relevar a Cruzado es un ganadero de Turón que ha pasado los últimos años en la ejecutiva del sindicato, David Pérez

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:38

Comenta

Tras dieciséis años al frente, Mercedes Cruzado abandona la secretaria general de Coag Asturias. Cruzado considera que «ya son muchos años en el cargo, ... desde el 2009, y hay que darle oportunidad a otras personas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  2. 2 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  3. 3 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  6. 6 Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  7. 7 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en un hospedaje del barrio del Carmen, en Gijón, en julio de 2021
  8. 8

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones
  9. 9

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  10. 10

    De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mercedes Cruzado deja la secretaría general de Coag Asturias tras 16 años al frente del sindicato

Mercedes Cruzado deja la secretaría general de Coag Asturias tras 16 años al frente del sindicato