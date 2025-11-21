Mercedes Cruzado deja la secretaría general de Coag Asturias tras 16 años al frente del sindicato

Tras dieciséis años al frente, Mercedes Cruzado abandona la secretaria general de Coag Asturias. Cruzado considera que «ya son muchos años en el cargo, ... desde el 2009, y hay que darle oportunidad a otras personas».

La secretaria general de Coag Asturias explicó que «yo ya lo quería haber dejado hace años, pero en aquel momento no había nadie que quisiera ponerse al frente y tomar el relevo». La persona que probablemente va a relevar a Cruzado es un ganadero de Turón, David Pérez, pero todo depende de si a última hora se presenta otro candidato al congreso, que se celebrará mañana en el Hotel Silvota de Llanera, donde Cruzado dejará el cargo oficialmente. «David es un profesional al 100%, una persona muy capacitada y muy implicada en el tema sindical, que no tengo ninguna duda de que lo va a hacer muy bien», comentó la ganadera de Grandas de Salime.

Añadió que «es un chico que ha estado en la ejecutiva de Coag en los últimos años conmigo, y que desde el principio ya se animó a seguir adelante, a acoger la secretaría general», relató a EL COMERCIO.

Mercedes Cruzado asegura que la decisión de dejar el cargo también estuvo motivada por el «sacrificio» que para ella supone compatibilizar el llevar su ganadería en Grandas de Salime y ser secretaria de Coag al mismo tiempo. «Llevo muchos años dejando lo que es el trabajo de mi explotación y las cosas de mi familia para dedicarme al sindicato, porque cuando asumes una responsabilidad como ésta es con todas las consecuencias», destacó.

Por último, dijo que «ya tengo ganas de poder estar un poco más tranquila y centrarme en mi familia, aunque por supuesto, sigo en la ejecutiva y seguiré dentro de lo que pueda, apoyando y defendiendo y trabajando por este sector que es el mío y es el que me gusta», zanjó Cruzado.