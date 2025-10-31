La miel vuelve a ser reina en Boal este fin de semana El concejo celebra la XXXVIII Feria de la Miel, con 62 puestos, talleres, música gastronomía y la entrega del Premio El Cortín al Servicio de Emergencias del Principado

Declarada de Interés Turístico del Principado de Asturias, la Feria de la Miel de Boal reafirma al concejo como referente apícola.

Hablar de Boal es hablar de miel. Desde hace casi cuatro décadas, este concejo del occidente asturiano se convierte cada otoño en el epicentro de la apicultura regional con la celebración de su Feria de la Miel, un evento declarado de Interés Turístico del Principado de Asturias que este año alcanza su trigésimo octava edición. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Boal y la Asociación de Apicultores de Boal, se celebra durante todo el fin de semana, reuniendo a productores, artesanos y visitantes en torno a este producto tan emblemático.

El recinto ferial contará con 62 expositores, de los cuales 16 estarán dedicados exclusivamente a la miel, con representación de productores de Asturias, Galicia, Castilla y León y Portugal. Junto a ellos, habrá espacio para la artesanía, productos agroalimentarios locales y un completo programa de actividades culturales y gastronómicas.

Ampliar 16 expositores estarán dedicados exclusivamente a la miel.

Programación

Aunque la programación arrancó ayer viernes, con el fallo del concurso de carteles y la presentación de los ganadores del certamen infantil, será hoy cuando a las 11:00 horas, se abrirán oficialmente las puertas del recinto ferial, marcando el inicio de una jornada repleta de propuestas. Los actos inaugurales tendrán lugar las 13 horas con la lectura del pregón a cargo de Cristobal Rutiña. A continuación, se dará paso a la entrega del Premio El Cortín 2025, que este año distingue al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) por su dedicación, compromiso con la seguridad ciudadana y protección del medio natural, valores profundamente ligados al espíritu apícola y a la vida en el medio rural.

Durante la jornada del sábado también habrá espacio para talleres infantiles, como «Abejiarte», donde los más pequeños podrán aprender sobre la vida de las abejas de forma creativa; exhibiciones apícolas, degustaciones y demostraciones de extracción de miel y actuaciones musicales como la verbena (23h) en el Parque de los Emigrantes a con el Dúo Impacto y Tania y su acordeón.

Mañana domingo, además los distintos talleres, espectáculos y degustaciones que conforman la programación, el protagonismo será para el fallo del concurso de platos elaborados con miel, con tres categorías —Calidad, Presentación y Platos Típicos— y premios en metálico, trofeo y diploma (13h).

Asimismo, la música y la animación callejera acompañarán el ambiente durante todo el fin de semana. Como es tradición, los bares y restaurantes de Boal ofrecerán el menú especial de feria, con platos en los que la miel es la protagonista.