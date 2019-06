«Los militares servimos a la sociedad y donar es una forma altruista de ayudar» A la derecha, el coronel, en la unidad móvil del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos desplazada al Cabo Noval. / IMANOL RIMADA «Se me hace mala sangre con la inacción. Prefiero que la gente se equivoque haciendo algo a que no haga nada», dice el coronel jefe de Cabo Noval LAURA MAYORDOMO Jueves, 27 junio 2019, 02:46

El coronel Manuel Pérez López (Cádiz 1966) lleva cerca de tres décadas donando sangre. Una buena costumbre que el jefe del acuartelamiento Cabo Noval adquirió en sus tiempos de alumno de la Academia General del Ejército y con la que cumple siempre que sus obligaciones se lo permiten. Por eso aceptó sin dudarlo la invitación de EL COMERCIO y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos para participar en la campaña 'Donando sangre con...' para fomentar esta acción. Lo hizo en una de las habituales visitas a Cabo Noval de una de las unidades móviles del Centro Comunitario.

-¿Qué tal ha ido?

-Muy bien, todo normal.

«Animo a todos los ciudadanos a colaborar. Cuesta poco y se ayuda a salvar vidas»

-¿Cuándo donó por primera vez?

-En la Academia de Zaragoza, tendría yo veinte años.

-¿Qué le movió a hacerlo?

-Supongo que nuestros mandos nos dijeron que era una cuestión altruista y solidaria y nos animaron a donar. Fui para ver y desde entonces lo hago habitualmente.

-¿Le impresionan las agujas?

-No, no.

-¿Sabe su grupo sanguíneo?

-Soy cero positivo.

-¿Recuerda alguna donación especial, no sé, por el momento o el lugar?

-No. Dono prácticamente todos los años y todas con la misma finalidad.

-¿No falla nunca?

-No. Cumplo siempre que vienen a las instalaciones militares. Si no lo hago es porque tengo alguna cuestión de trabajo o porque no estoy en el cuartel.

-¿Con qué frecuencia reciben la visita de las unidades móviles del Centro Comunitario de Sangre?

-Vienen tres veces al año. Y luego a parte recibimos al Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas, que es el mismo sistema para donar. Esa sangre es para el personal que está cumpliendo misiones en otros países. Necesitamos tener allí nuestras reservas de sangre, por si pasa algo.

-La sangre también es fundamental en esos casos, no solo en los hospitales civiles...

-Claro, cuando nos desplegamos vamos con lo que llamamos el ROLE 2+ que es básicamente un pequeño hospital que tiene que tener sus reservas de sangre.

-A la hora de donar ¿la tropa es solidaria?

-En general, el militar es solidario por el tipo de profesión que es, con vocación de servicio. Servimos a la sociedad y esta es una manera altruista de ayudar a la sociedad de la que somos parte. La gente está muy concienciada. Cada vez que viene el autobús, suele donar en torno al 10% del personal que hay ese día en el cuartel.

-¿De qué valores está compuesta la sangre de un miembro del ejército?

-Nuestra sangre es la misma que la de cualquier otro elemento de nuestra sociedad. Lo que sí se da es con un sentimiento de ayuda hacia los demás. Entre los valores que predicamos hay algunos que se pueden demostrar con la donación, como el ejemplo, la solidaridad, el compañerismo...

A Mali e Irak, en 2021

-¿A quién animaría a donar?

-A todo el mundo. Cuesta poco, da un gran beneficio y puede ayudar a gente que la necesita para algo tan importante como es la vida.

-¿A usted qué le hace mala sangre?

-No me gusta la inacción en general. Prefiero que la gente se equivoque haciendo algo a que no haga nada. La falta de acción me pone la sangre mala.

-A un gaditano como usted, ¿se le hiela la sangre en Asturias?

-No. Estoy aquí muy a gusto. Aún siendo de Cádiz creo que tanto mi familia como yo nos hemos adaptado bien a esta tierra por el tipo de gente que es el asturiano, muy acogedor y hospitalario.

-Si esta bolsa de sangre hablara, ¿qué revelaría de los últimos días del coronel?

-Pues que está muy ocupado (risas).

-¿Quizá preparando la próxima misión ahora que acaban de regresar de Líbano?

-A corto plazo no tenemos a la vista ninguna misión. Las próximas están previstas para finales de 2021. Volveremos a Mali y posiblemente a Irak.

-Para entonces ya no estará usted al mando...

-No, me quedan seis meses nada más.

-La mayoría de los coroneles que pasan por este puesto suelen ascender rápidamente a generales. Ya le queda menos para el ascenso, ¿no?

-Sí es cierto que muchos de los coroneles que han pasado por aquí han ascendido, pero lo da sobre todo que es una unidad muy demandada y viene normalmente gente que suele ser cabeza de promoción y con buen perfil. Pero no es tan sencillo. El ascenso es un sistema de evaluación al que estamos sometidos. A mí me someterán a ese sistema y si el mando lo decide me ascenderá y si no, pues nada, seguiré de coronel.

-Por cierto, uno de los mejores alumnos de la EBAU en Asturias se está planteando si emplear su 13,8 sobre 14 de nota para entrar en la Academia General Militar de Zaragoza o hacer el doble grado de Matemáticas y Física. ¿Qué le aconsejaría?

-Con esa nota puede entrar en los estudios que quiera. Le recomendaría que hiciera lo que más le gustara pero si decide irse a la Academia General Militar en Zaragoza, donde yo me formé durante tres años y luego pasé dos años más en Toledo, le diría que aparte de obtener el grado va a escoger una profesión que es totalmente vocacional y que sin duda le daría muchas satisfacciones.

Buena captación

-Volvamos a la sangre, ¿qué cree que es más complicado, conseguir nuevos donantes o sumar efectivos para el ejército español?

-Bueno, ahora mismo no tenemos problemas de captación en el ejército. Tenemos muchísima gente que se quiere presentar a las convocatorias. En cuanto a las donaciones, no sé si se cubren todas las necesidades a nivel nacional pero sí animaría a todos los ciudadanos a colaborar porque, insisto, es algo que no cuesta nada y puede ayudar a salvar vidas.

-Le voy a hacer una propuesta, ¿qué tal una jura de bandera que lleve implícita una donación de sangre? Una especie de dos por uno...

-Hay que tener mucho cuidado porque en una formación, como es una jura de bandera, hay que estar muchas horas quieto, normalmente a la intemperie, y si en ese momento, antes o después, donas sangre puedes tener alguna dificultad... (risas). Pero se podría plantear alguna cosa así. Desde luego aquí estamos abiertos a cualquier propuesta que sirva para ayudar a la sociedad.

-¿Podremos ver pronto otra jura de bandera civil en Asturias?

-Me encantaría y ojalá pueda ser antes de irme, pero no es sencillo hacer una jura en una de las tres ciudades más grandes de Asturias. Si es posible, desde luego, desde aquí serán todo facilidades. Nos parecen estupendos este tipo de actos que sirven para acercar la sociedad un poco más al ejército y el ejército a la sociedad.