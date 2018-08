Todo por la mina y el campo El público respondió y volvió a disfrutar del llamativo desfile de carrozas de Valdesoto. Un Batman de las Cuencas, un Indiana Jones chigrero y un 'striptease' rural sembraron el desfile de risas Las Carrozas de Valdesoto se transforman un año más en irónico espacio para la reivindicación del modo de vida tradicional, en defensa del carbón y la Asturias rural MARCOS GUTIÉRREZ Martes, 14 agosto 2018, 03:46

Todos los años hay un lunes que para los vecinos de Valdesoto no está teñido del habitual tono gris y cansino del primer día de la semana. El desfile de carrozas de la localidad, fiesta declarada de interés turístico regional, es la culminación de semanas e incluso meses de trabajo, especialmente intenso en los últimos días. Ayer los peñistas mostraron en apenas hora y media los frutos del esfuerzo desarrollado en ese tiempo. A las cinco de la tarde estaba marcada la hora de comienzo del desfile, pero horas antes ya eran muchos los vecinos y visitantes que se arremolinaban en las inmediaciones del recorrido, así como los coches que se afanaban por buscar un cotizadísimo lugar donde aparcar o, más bien, dejar el coche lo menos atravesado posible.

Con exquisita puntualidad comenzaron a salir las ocho carrozas participantes este año. Seis paradas por delante tenía cada una de ellas, para que el jurado valorara la calidad actoral de los intérpretes, la puesta en escena y, por supuesto, la decoración. Abrió camino la banda de gaitas 'Ciudad de Oviedo'. Tras ella, Les Escueles, en su aplaudida carroza 'Non ye Non', mostraron una boda 'con luz y polígrafo'. Pipo, el párroco de Valdesoto, tardó en llegar a la ceremonia «porque estaba tomándola en Casa Telva». Los prometidos, Toñín y Josefina, dieron mucho trabajo a la máquina, que no paró de pitar ante la sarta de mentiras en que se convirtió su lista de votos matrimoniales.

'Consultando en la parrilla' fue la propuesta de la peña Bendición. Ante las obras en el Centro de Salud de Valdesoto, el médico atendió a los pacientes en un improvisado sanatorio dentro de un chigre. Su hermano aprovechó su ausencia para ganarse los favores de la hija de unos pacientes que, descubierto el ardid, no dudaron en perseguirle a bolsazo limpio.

Los Marotos, con 'Los desocupaos', recrearon en un trasunto de las escuelas de Leceñes, lo exasperantes que pueden ser algunas tutorías con madres y padres. El Tixil propuso un viaje en el tiempo, hasta los años en los que el servicio militar era obligatorio en España. Milín era feliz viviendo en el monte, hasta que dos Guardias Civiles, tricornio en ristre, se lo llevaron a rastras a la 'mili', pese a las lágrimas de su madre.

Otro viaje, pero al mejor cine de aventuras, fue el protagonista de 'Indiana Jones y la sidra perdida', de la peña El Chole. 'Indy', desesperado por la crisis en el sector de los aventureros y en contra de los consejos de su padre, el profesor Henry Jones, decide montar un chigre, con el inconveniente de no saber escanciar. Tras ser sometido a varias pruebas de asturianía por parte del Trasgu, el Nuberu y la Xana fue considerado digno de encontrar el pozo de la sidra. La peña Cotiellos y su '50 sombras de güei' fue, probablemente, la carroza de más tamaño del desfile y una de las más vitoreadas, especialmente tras el strip-tease con el que Gregorio, al son del 'You can leave your hat on' de 'Nueve semanas y media' sorprendió a su esposa para avivar la llama de su matrimonio. Pese a que Gregorio terminó ataviado únicamente con su sexy lencería, su boina y las madreñas, su baile no tuvo un erótico resultado, al menos para su mujer. La carroza más reivindicativa fue este año 'El Carboneru Oscuru', de la peña El Chabolu. Un crepuscular José Ángel Fernández Villa y su mujer, cuya senilidad solo parecía hacer mella en ellos cuando había otras personas delante, planeaban cerrar el último pozo minero «para poder ir a Los Alcázares» gracias a la «transacción energética». Para evitarlo Batman, el Carboneru Oscuru de las cuencas, y su inseparable Robin (ataviado como Rodrigo Cuevas por una confusión de guardarropa), le dieron a probar un culín de sidra envenenada tras haber bajado más allá del Negrón. Al final, ni Villa ni el Dúo Dinámico lograron salvar la situación pues, como dijo una esforzada minera, «nosotras y nosotros tendremos que ser los que luchemos para que Asturias siga siendo carbonera». Reivindicativa, pero en otro tono, fue la carroza de Como yera antes. En 'Como ye agora', una pareja intenta pedir viandas tales como parrochinas o picadillo con patatas en la popular cadena de hamburgueserías Mc Rural's, para constatar el marido, Ramonito, que las modernidades que allí servían únicamente sabían «a cuchu». Tras una hora y veinte de desfile, aproximadamente, el cierre lo puso la carroza de la reina de las fiestas, Sara Rodríguez que, junto a sus damas de honor, repartió caramelos por ambos flancos.