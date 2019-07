El ministerio insta a garantizar la atención sanitaria gratuita al colectivo 'sin papeles' La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo (en el centro), durante la reunión con los colectivos LGTBI y entidades de VIH y sida para coordinar la distribución de preservativos dentro de la campaña #SiemprePreservativo. / E. P. Carcedo remite a las comunidades instrucciones para que los inmigrantes irregulares sean atendidos en el sistema nacional de salud L. FONSECA / AGENCIAS GIJÓN. Jueves, 11 julio 2019, 02:52

El objetivo es que todos los inmigrantes 'sin papeles' residentes en España puedan recibir atención sanitaria gratuita a través del sistema de salud. Bajo esa premisa, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social remitió a las comunidades un documento, con fecha del 20 de junio, con recomendaciones sobre cómo aplicar el Real Decreto 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, en el que se establecen tres requisitos para prestar asistencia sanitaria de forma gratuita a los inmigrantes irregulares.

El citado decreto puso fin hace un año a los recortes de prestaciones sanitarias que el Gobierno de Mariano Rajoy había aprobado en la pasada legislatura y que restringía la atención al colectivo de inmigrantes.

Aunque Asturias no llegó a limitar el acceso de la inmigración al sistema sanitario, otras comunidades sí lo hicieron. El ministerio busca ahora, tal y como señala el texto del documento, «garantizar la homogeneidad en el desarrollo del procedimiento para la solicitud, registro y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras que, encontrándose en España y sin tener su residencia legal en el país, puedan recibir asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos en el sistema nacional de salud».

El departamento que dirige la asturiana María Luisa Carcedo indica que para poder solicitar esta asistencia se deberá presentar el pasaporte o documento oficial de identidad expedido por el país de origen o, en ausencia de los mismos, un documento con fotografía emitido por la Administración General del Estado.

Al mismo tiempo, se deberá presentar un certificado o volante de empadronamiento actualizado en la comunidad. Si no se puede acreditar la residencia, se podrá recabar la acreditación de residencia efectiva previa con una antelación mínima de tres meses aportando documentos oficiales como, por ejemplo, una carta de viaje expedida por el consulado, inscripciones en colegios o visitas a servicios sociales. Las personas en situación administrativa irregular que quieran recibir asistencia sanitaria gratuita en España tendrán también que presentar un certificado de no exportación del derecho a la cobertura sanitaria emitido por su país de origen; así como una acreditación que demuestre que no existen terceros obligados al pago. En cuanto a los fármacos, pagarán el 40% de su precio total.

En otro orden de cosas, la ministra de Sanidad se reunió ayer con colectivos LGTBI y entidades que trabajan con afectados de VIH y sida para hablar sobre la campaña #Siemprepreservativos.