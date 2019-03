El ministerio sanciona a buques asturianos por sobrepescar cuatro toneladas de xarda Descarga de xarda de un buque. / NEL ACEBAL La cuota asignada al Principado se reduce esta campaña en un 20% respecto al pasado año y se queda en 1.090.726 kilos EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Lunes, 18 marzo 2019, 04:57

Durante la pasada campaña, varios buques asturianos pescaron más xarda de la que tenían asignada. En total sobrepasaron el cupo en cuatro toneladas; las mismas con las que ahora les sanciona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El ministerio reparte la cuota negociada en la Unión Europea y asigna a cada región un cupo para las distintas artes que en el caso de Asturias, tal y como adelantó EL COMERCIO, es este año un 20% menor para la pesca de bajura que la pasada campaña. Así lo confirmó el Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado, que recoge la cantidad global que podrán capturar los asturianos: 1.090.726 kilos de xarda frente a los 1.355.616,84 kilos de 2018.

En base a los datos de la Dirección General de Pesca del Principado, varias embarcaciones capturaron en 2018 más xarda de los 1.335.616,84 kilos que tenían asignados para realizar pesca dirigida, por lo que esta campaña el Ministerio descuenta esas cantidades sobrepescadas de sus topes y las destina a pesca accidental, es decir, a la que se realiza, una vez concluida la campaña, por los buques que no cuentan con topes de captura individual.

Esos 4.697 kilos de más que pescaron las embarcaciones con cupos asignados pasan a engrosar la cantidad permitida para los barcos que no figuran en los listados y por tanto no tienen cuota durante la campaña pero pueden pescar, accidentalmente y a lo largo de todo el año, hasta 200 kilos por barco y semana. Es decir, el reparto de la cuota global, de 1.090.726 kilos, queda de la siguiente manera: 1.048.266 se reservan para los barcos con topes de captura individual, y otros 42.460 kilos -que se gestionan de manera global por las cofradías- se destinan a pesca accidental. Entre los primeros, el gijonés Raigerjuan Segundo es el que más cuota tiene, 19.519 kilos, y el que menos el buque 'Andiño Txiki', con base en Lastres, que no podrá ir a la xarda porque no tiene ni un kilo asignado.

La nota positiva es que a pesar de que se superó la cuota para pesca dirigida el total no sobrepasaba el cupo autonómico global, por lo que Asturias no será sancionada por rebasar sus cantidades asignadas. Cabe recordar que las cuotas actuales vienen castigadas por las multas por sobrepesca en 2009 y 2010 impuestas a España por la Unión Europea y cuyas consecuencias aún está pagando la flota.

Se trata de una merma que supone en torno al 18% de las posibilidades de pesca nacionales hasta el año 2023, es decir, 5.544 toneladas anuales. Y afecta especialmente a los pescadores asturianos, que llevan años denunciando que, paradójicamente, el histórico de capturas utilizado por el Gobierno para repartir por regiones la cuota de xarda beneficia a los autores de aquella sobrepesca, mientras que las regiones que menos pescaron reciben menos porcentaje y, además, pagan la reducción de cuota de una multa de la que no son culpables.