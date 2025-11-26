El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El ministro Óscar Puente, en su última visita a Asturias, en febrero de 2024, junto al presidente del Principado, Adrián Barbón. Alex Piña
Peaje en Asturias

El Ministerio de Transportes rechaza la nueva petición de Asturias para anular el peaje de la autopista del Huerna: «Nadie lo ha declarado ilegal»

Recuerda que la cuestión sigue en litigio con la UE. Castilla y León sigue valorando dar acudir a la vía prejudicial, como el Principado, mientras la Xunta opta por centrarse en pedir el rescate

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, lo dijo el lunes y lo repitió el martes. Que el Principado solicite la nulidad del Real Decreto ... que prorrogó el Huerna «es un paso importante». De momento acudir a esa vía prejudicial es algo que la Junta de Castilla y León dice «seguir valorando», mientras que la Xunta no la contempla. «Lo que pedimos es directamente el rescate», explican desde la Consellería de Infraestructuras.

