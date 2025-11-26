El Ministerio de Transportes rechaza la nueva petición de Asturias para anular el peaje de la autopista del Huerna: «Nadie lo ha declarado ilegal»

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, lo dijo el lunes y lo repitió el martes. Que el Principado solicite la nulidad del Real Decreto ... que prorrogó el Huerna «es un paso importante». De momento acudir a esa vía prejudicial es algo que la Junta de Castilla y León dice «seguir valorando», mientras que la Xunta no la contempla. «Lo que pedimos es directamente el rescate», explican desde la Consellería de Infraestructuras.

El anunció del Principado tampoco parece mover al Ministerio de Transportes. Fuentes de este departamento responden a la petición del Gobierno de Asturias que «no hay novedad alguna porque nadie ha declarado el peaje ilegal», recuerdan. El dictamen motivado que emitió en este sentido la Comisión Europea «no es vinculante», según dijo en su momento el ministro Óscar Puente. A ojos de Transportes la cuestión «continúa en trámite en Europa», en el sentido de que el Ejecutivo comunitario y central siguen discutiendo el asunto.

En la Junta General el consejero insistió en que la revisión de oficio del Real Decreto que prorrogó el Huerna «tendría que haberla hecho el ministerio de forma unilateral ante la rotundidad del dictamen de la UE». Con todo, Calvo recordó que una vez cursada la solicitud hay ahora un tiempo –que es de un máximo de seis meses– antes de que el Principado se vea en disposición de acudir directamente al Tribunal Supremo. «Hay margen para que se tomen decisiones y haya movimientos del Gobierno de España con Bruselas y las comunidades autónomas», aseguró.

La diputada de Somos, Covadonga Tomé, indicó que «estamos hablando de un agravio comparativo que los asturianos y las asturianas llevamos décadas soportando; no podemos permitir que se alargue más en el tiempo; la respuesta tiene que ser contundente». El consejero le agradeció que encargara un informe técnico y económico sobre el rescate, elaborado por dos expertos de la Universidad de La Coruña, y aseguró haberlo remitido ya al ministerio y Bruselas: «Es interesante que señale que el escenario más favorable para los españoles sea la nulidad y liquidación del peaje».

Por su parte la portavoz de Vox en Asturias, Carolina López, acusó al Gobierno de Asturias «una nueva cortina de humo» con el anuncio de una acción de nulidad contra el Estado «pese a que nada ha cambiado y el Gobierno central continúa sin ofrecer solución». «No modifica un solo milímetro la posición del ministerio» y solo sirve para ««fabricar titulares con los que tapar la irrelevancia política del Gobierno asturiano en Madrid», consideró. A juicio de la diputada autonómica, «las movilizaciones tienen que ser donde tienen que ser, frente a Moncloa. No en Asturias, donde ya sabemos que toda la sociedad quiere el fin del peaje. Lo que es sorprendente es que hayan tenido que esperar a un informe del Consejo Consultivo para comprender esto».

Por contra CC OO llama a no cejar en las manifestaciones. «La movilización en los tribunales comienza y tiene que seguir la presión en la calle, con grandes manifestaciones de toda la ciudadanía», apeló Ana María Rodríguez, responsable de Política Institucional de la central. La organización valora «positivamente» que se haya activado la vía prejudicial pero pidió un nuevo gesto al Gobierno de Asturias: «Debe solicitar una reunión de presidente a presidente, de Adrián Barbón con Pedro Sánchez, ante la voluntad de inacción mostrada continuamente por el Ministerio».