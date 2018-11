Los minoristas de la alimentación asturiana convocarán movilizaciones en diciembre ante la ruptura de la negociación La vicesecretaria de Federación de Servicios y Consumo de UGT Asturias, Marta González, considera que con salarios de 774 euros de media la propuesta de la patronal es «claramente insuficiente» EFE Viernes, 23 noviembre 2018, 11:53

Trabajadores de supermercados de Asturias iniciarán movilizaciones en diciembre ante la ruptura de la negociación del nuevo convenio colectivo del sector de minoristas de alimentación, que afecta a más de 11.000 trabajadores de cerca de 300 establecimientos de la región.

La vicesecretaria de Federación de Servicios y Consumo de UGT Asturias, Marta González, ha explicado que ayer se rompió la negociación porque los sindicatos reclaman una subida salarial del 2,8 por ciento en la categoría media, lo que se traduce en 27 euros mensuales, pero la patronal sólo accede a un incremento del 1,5 por ciento, lo que supone once euros más al mes, algo «totalmente inasumible».

González ha considerado que con salarios de 774 euros de media la propuesta de la patronal es «claramente insuficiente» más aún cuando este año los sindicatos habían puesto sobre la mesa un planteamiento de subir los salarios de forma lineal para acercar los sueldos más bajos a los mas altos.

Ante esta situación, CCOO, UGT y USO se han visto en la «obligación» de romper la mesa de negociación e iniciar una ronda de contactos con los trabajadores al tiempo que iniciarán movilizaciones en diciembre, que aún no se han concretado.

La representante de UGT ha indicado que siempre habían supeditado las subidas salariales al mantenimiento del empleo, pero ya no lo van a hacer porque eso no ya no se mantiene.

Alfredo García, de la Federación de Servicios de CCOO, ha señalado que el esfuerzo que hicieron los trabajadores en época de crisis «no se corresponde con la realidad de ahora cuando las empresas tienen beneficios».