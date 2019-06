El Montepío lamenta la «oportunidad perdida» de premiar a la Brigada de Salvamento Minero Los ocho integrantes de la Brigada de Salvamento Minero que participaron en el rescate del pequeño Julen. / ALEX PIÑA La institución muestra su «profunda decepción» por no haber conseguido que el Princesa de la Concordia recayese en el equipo de rescate A. VILLACORTA GIJÓN. Sábado, 15 junio 2019, 04:17

El Montepío de la Minería felicitó ayer a la ciudad polaca de Gdansk por haberse alzado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia de esta edición 2019. «Ganadores, sin duda, merecidos, por su trayectoria». Pero fue una felicitación agridulce, porque, al mismo tiempo, la institución expresó la «profunda decepción colectiva» por no haber conseguido el galardón para la Brigada de Salvamento Minero, «una candidatura popular apoyada por la amplísima familia minera española y mundial, pero también por miles y miles de personas que desde diferentes lugares de este planeta» y «más de un centenar de entidades y asociaciones».

El Montepío aclaró que parte de su decepción «no viene únicamente por no ver en octubre sobre el emblemático Teatro Campoamor de Oviedo a nuestros brigadistas mineros, los últimos de una estirpe de trabajadores solidarios que durante más de 107 años han dado un paso al frente, generación tras generación, para rescatar a personas, familias en tragedias de esas que hoy son comprendidas universalmente». Porque otra parte también se deriva «del hecho de no haber podido ni tan siquiera superar el corte inicial de la preselección en el jurado, de no haber sabido mostrar el papel simbólico de la Brigada, de lo que su acción significa dentro de una necesaria visión más humanista y cercana del mundo: la solidaridad en la vida cotidiana, la de los pequeños gestos en el ámbito de familias sencillas, obreras y expresadas de manera colectiva y sostenida durante más de un siglo. Valores universales de solidaridad y generosidad».

Así que, con este fallo, les queda «el sinsabor de la oportunidad perdida para un reconocimiento social a un mundo que se extingue». Un oportunidad menos también «para la propia Fundación Princesa de poder mostrarse más cercana y no salir siempre a buscar fuera valores universales, conectando con las iniciativas populares de la tierra que vio nacer estos premios, con gustos, emociones y sentimientos más arraigados». Y, al mismo tiempo, «ayudando a combatir esa visión más elitista de la sociedad, ya cuestionada por amplios sectores sociales».