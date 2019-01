Los accidentes de moto y el del Alsa llevan las muertes en carretera a cifras de hace cinco años Una grúa retira los restos del autobús de Alsa accidentado en la circunvalación de Avilés. / EFE En 2018 se registraron 32 fallecidos, cinco más que en 2017, un aumento solo superado por ocho provincias. Nueve de las víctimas eran motoristas MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 4 enero 2019, 02:26

El año pasado se dejaron la vida en las carreteras asturianas un total de 32 personas, son cinco más que en 2017 y sitúan a la región en niveles idénticos a los de los años 2012 y 2013, y muy lejos de los solo 19 fallecidos de 2015. El incremento asturiano solo fue superado por ocho provincias españolas, dejando a Asturias en los puestos de cabeza del aumento de fallecidos. Las principales subidas se registraron en Valencia (con 24 fallecidos más que en 2017), Tarragona (15), Navarra (13), La Coruña (12), León, Zaragoza y Orense (8), y Castellón (6). Pero en el conjunto de España el número de fallecidos en accidentes en vías interurbanas, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT), descendió en 18 personas, pasando de las 1.198 víctimas mortales registradas en 2017 a 1.180 del pasado ejercicio.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, resaltó ayer que en los seis meses de Gobierno socialista «se ha empezado a notar» una reducción en la siniestralidad.

Pero, ¿qué ha determinado que se disparara el número de fallecidos en las carreteras asturianas? El hecho es que el año pasado se registraron en el Principado 25 accidentes mortales, dos menos que el año anterior, por lo que parece lógico que en uno de ellos se contabilizó un número importante de víctimas. Y así fue, pues el pasado 3 de septiembre tuvo lugar el accidente de un autobús de Alsa a la salida de Avilés, con el trágico balance de cinco personas fallecidas y quince heridas. También cabe recordar a los dos jóvenes fallecidos en Cangas del Narcea, el pasado mes de julio. Y a ello hay que añadir que se mantiene una elevada siniestralidad de los motociclistas, con nueve muertos, solo uno menos que en 2017. Los datos de la DGT tienen en cuenta los fallecidos entre el momento del accidente y las 24 horas siguientes. Como quedó dicho, en las vías interurbanas hubo 1.180 muertos, pero hay que añadir otras 4.515 víctimas que tuvieron que ser hospitalizadas. Aunque el número de fallecidos es elevado, rompe la tendencia de incremento que se había detectado en los dos últimos años, quizá debido a que «se había caído en una situación de confort, de falsa seguridad, tras años de descensos en la accidentalidad», según Grande-Marlaska. No obstante, la DGT advierte de que «desde 2013 se observa un estancamiento en las cifras de fallecidos». Pero está claro que la situación ha mejorado, pues se pasó de los 11,1 muertos diarios en las carreteras españolas en 2001 a los 3,2 del año pasado.

Las estadísticas avalan que las carreteras convencionales registran el mayor número de los fallecidos en accidentes de tráfico, con el 74% (877 fallecidos), a pesar de que solo soportan el 45% del tráfico. En este tipo de vías, los principales motivos de accidentes mortales fueron las salidas de vía (297), la colisión frontal (205) y la colisión lateral y frontolateral (104). Por contra, en las vías de gran capacidad fueron la salida de vía (100), colisión trasera y múltiple (53) y atropello a peatón (49). De los fallecidos, 942 (el 80%) eran varones y el grupo de edad con más incidencia es el de 65 años o más, con 249 víctimas mortales. Le sigue el grupo de 45 a 54 años, con 225 fallecidos, y el de 35 a 44 años, con 208. Solo trece de las víctimas registradas eran menores de catorce años.

En el conjunto del país se registraron 1.180 víctimas mortales y 4.515 hospitalizados

La mitad de los fallecidos (594) eran usuarios de un turismo, pero lo alarmante es que hubo 211 motoristas fallecidos, el 18% del total. Además, se contabilizaron 135 peatones, 36 ciclistas, 30 usuarios de ciclomotor, 64 de furgoneta, nueve de camión hasta 3.500 kilos, 52 de camión de más de 3.500 kilos, once de autobús y 38 de otro tipo de vehículo. Además, el 22% de los fallecidos en turismo y furgoneta no usaban el cinturón de seguridad, siete motoristas no llevaban casco y tampoco lo usaban cinco ciclistas.

Pero, aunque las asociaciones de víctimas de accidentes y agrupaciones de automovilistas y motoristas celebran este descenso provisional en el número de fallecidos, advierten de que no se puede hablar de un «balance positivo», porque no se atajan las principales causas e instan a poner un plan integral de medidas. Una de ellas es poner a la seguridad vial «en primera línea» en la población, según indicó Ana Novella, de Stop Accidentes, que también reclama respeto a las normas, aumentar la formación y reducir la velocidad. Francisco Canes, presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes, añade aumentar las sanciones por el uso del móvil al volante, invertir en infraestructuras, mejorar las carreteras e incrementar la dotación de la Guardia Civil.

